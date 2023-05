La presentadora de Fiesta, Emma García, trató este sábado las duras declaraciones de Kiko Maramoros, quien había asegurado que había sido infiel a Makoke cuando estaban casados. Unas declaraciones que Makoke no había escuchado hasta ahora y que le hicieron llorar, tanto, que casi no pudo hablar para ofrecer su versión de lo ocurrido.

Emma García está actualmente trabajando en el programa “Fiesta”, un formato que trata de ser una especie de Sálvame en el fin de semana de Telecinco. De hecho ocupa su misma franja durante los sábados, los domingos. El programa ahora producido por Unicorn vino a heredar el público de Viva la Vida, otro formato similar (por no decir idéntico) que se emitía en Telecinco durante el mismo horario pero que acabaron retirando por su bajada de audiencia.

La retirada del programa fue, de hecho, durante el verano. Fue entonces cuando la principal cadena de Mediaset se “sacó” de la manga un formato llamado Ya es Verano que contenía cotilleo pero también noticias de actualidad e incluso noticias de sucesos. Pero que no acabó de cuajar y que “murió” tras los meses estivales.

Colaboradores

El programa cuenta con un destacado plantel de colaboradores, entre ellos Makoke, quien quiso responder a su exmarido tras asegurar que le había sido infiel. Tras escuchar la declaración de Kiko Matamoros, donde dijo que incluso el tatuaje de su brazo, que Makoke creía que era por ella era por otra mujer, rompió a llorar. Entre lo poco que pudo decir, Makoke señaló que lo sentía sobre todo por las personas que tienen a su alrededor.

"Yo me casé por amor", dijo Makoke, asegurando que "todo me parece tan cruel, es una persona llena de odio". También aseguró que "mi familia no se merece esto". Eso sí, descartó que conociese que le había sido infiel, "es que no sé cuándo miente".