El que fuera expareja de Terelu Campos se enfrentó este sábado en Fiesta, el programa de Telecinco que presenta Emma García con la hija de Terelu. Un encuentro que la propia Emma García tachó de "histórico".

Emma García está actualmente trabajando en el programa “Fiesta”, un formato que trata de ser una especie de Sálvame en el fin de semana de Telecinco. De hecho ocupa su misma franja durante los sábados, los domingos. El programa ahora producido por Unicorn vino a heredar el público de Viva la Vida, otro formato similar (por no decir idéntico) que se emitía en Telecinco durante el mismo horario pero que acabaron retirando por su bajada de audiencia.

La retirada del programa fue, de hecho, durante el verano. Fue entonces cuando la principal cadena de Mediaset se “sacó” de la manga un formato llamado Ya es Verano que contenía cotilleo pero también noticias de actualidad e incluso noticias de sucesos. Pero que no acabó de cuajar y que “murió” tras los meses estivales.

Colaboradores

El programa cuenta con un destacado plantel de colaboradores, entre los que se encuentran Pipi Estrada y Alejandra Rubio, que hasta ahora no se habían encontrado a la vez en un plató, hasta ahora. "Yo he visto a mi madre durante todos estos años", le recriminó Alejandra, pidiéndole que no se haga "el gracioso". También le recordó que le debe dinero a su madre, mientras que Pipi dijo que "hay que aprender de los errores, tuve un momento de enajenación mental transitoria y me equivoqué". Esto lo dijo en referencia a un libro donde habló de Terelu y por el que fue condenado.

"El tema de Terelu y mío ha prescrito", dijo Pipi, a lo que Alejandra le contestó, "a ver si es verdad, porque aprovechas la mínima para volver a lo mismo":