La vuelta e Grand Prix ha tenido sus más y sus menos entre el público. Por una parte, se trata de uno de los regresos más esperados de la audiencia a la televisión. El formato caló en el público de todas las edades y participar en el concurso parecía el sueño de todos los pueblos españoles. Sin embargo, no todo ha sido positivo en el anuncio. La nueva Ley de Protección Animal suprime la vaquilla, una de las pruebas más míticas, y eso no ha sentado especialmente bien a todo el mundo.

El regreso tomará forma durante este verano en su lugar original, La 1 de RTVE, y todo apunta a que una de sus caras más conocidas volverá a tomar las riendas del formato: Ramón García. Lo que el presentador e Ibai Llanos llevaban un tiempo fantaseando vuelve a materializarse en su canal habitual y con un presupuesto de 3,8 millones de euros. Finalmente, ha sido RTVE quien se ha lanzado a hacer tal inversión y, aunque aun no han salido muchos datos a la luz, ya se saben algunas cosas acerca del programa. Para refrescar la memoria de los que no se acuerden -o aún no habían nacido-, Grand Prix consistía en un concurso con divertidas pruebas que enfrentaba a dos localidades de España. A muchos les sonarán nombres como la conocidísima cucaña o la patata caliente, dos de las competiciones más recordadas del formato, emitido hasta el año 2005. En esta nueva entrega serán siete los programas normales, más uno adicional para la Gran Final.

El casting del programa parece estar ya en marcha y ha llegado a varios puntos de España para seleccionar a los que serán los equipos que pelearán por colarse en la final. Natalia Rodríguez fue copresentadora del concurso junto a Bertín Osborne. La que fuera concursante de la primera edición de Operación Triunfo pasó por la premiere de la serie ‘UPA Next’ y el medio de comunicación ‘El Televisero’ quiso saber su opinión sobre la vuelta del programa y, sobre todo, la ausencia de la vaquilla: “Me lo imaginaba porque yo que he estado presentando el tema de la vaquilla, los animalistas, el tiempo que se tarda en transportarla, las horas que se pasan… Yo siempre pensé que si vuelve sería sin ella. Estoy a favor de ello.”.