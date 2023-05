Los análisis a posteriori siempre son ventajistas. Porque lo cierto es que Blanca Paloma había ganado el Benidorm Fest y, como tal, era digna y justa representante de España para Eurovisión. Hasta ahí, lo único objetivo y claro. Ahora bien, no pocos habían advertido, en tono premonitorio, de lo que podía acontecer y que finalmente ha sucedido. Y ahora lo están restregando.

La artista de Elche Blanca Paloma quedó en un discreto 17º puesto, pero no solo eso, sino que sufrió un duro varapalo con el voto del público. Aún así, ella se justificó tras el certamen celebrado en Liverpool que "hay muchas cosas que no tienen que ver" con ella ni con "su canción" y que "quizás el concurso no esté preparado para el espacio íntimo y de trance" que pretendieron generar con "EaEa".

Su actuación sumó 95 puntos en el jurado profesional y solo cinco en el televoto, lo que le relegó a la decimoséptima posición de la tabla de Eurovisión. "Estoy muy bien, estoy feliz y muy agradecida porque hemos llegado hasta aquí con una propuesta muy arriesgada, preparados para todo, para ganar y para lo que ha pasado también. No es malo, yo animo a que futuros candidatas no dejen de presentar propuestas arriesgadas. Es un trabajito que se tiene que hacer poco a poco y aquí está la semilla plantada. Hay Blanca Paloma para rato. Esto es un empujón muy grande para mí", explicó la artista ante los medios españoles.

El recuerdo de Remedios Amaya

Y ciertamente arriesgada era la puesta, alternativa y, eso sí, con un profundo enraizamiento en la cultura flamenca de la tradición musical española. Y por ahí viene el vaticinio que muchos habían hecho. Una suerte de "premonición gitana", pues las advertencias de los detractores de la apuesta eurovisiva española de 2023 se fundamentaban en el estilo de flamenco o gitaneo de la canción. Y para ello recordaban a la cantante Remedios Amaya en Eurovisión 1982 y su tema flamenco "¿Quién maneja mi barca?", que obtuvo cero puntos.

Pues bien, tras los exiguos cinco puntos del televoto a "EaEa" de Blanca Paloma, no pocos han recordado que ya se intuía lo que iba a pasar tras la experiencia de Remedios Amaya. Aún así, no es rigurosamente cierto que siempre que España haya llevado un tema con toques flamencos o de gitaneo haya sido un estrepitoso fracaso.

Parece que ayer fuimos los últimos en el televoto. A Remedios Amaya le dieron 0 points, pero no escarmentamos a pesar que el año pasado con una propuesta a lo Beyoncé casi partimos la pana. En fin, ellos sabrán. — Gato_Observador 👀 (@GatoAntifas) 14 de mayo de 2023

Pero la gente se agarra a la premonición del tema gitano de Remedios Amaya, y mucho más tras el decepcionante resultado de Blanca Paloma. "Parece que ayer fuimos los últimos en el televoto. A Remedios Amaya le dieron 0 points, pero no escarmentamos a pesar que el año pasado con una propuesta a lo Beyoncé casi partimos la pana. En fin, ellos sabrán". comentan en redes.

Otro comentario: "Lo que podíamos es aprender de los errores; en 1983 esto ya paso con Remedios Amaya y su canción 'Quien maneja mi barca'". Y más: "Pues eso, los eurofans han dejado claro que el flamenco, en este caso una nana lorquiana, no les gusta, como ya quedara claro hace cuatro décadas con Remedios Amaya".