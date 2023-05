La trayectoria profesional de Risto Mejide ha estado plagada de luces y sombras. El presentador se hizo conocido mediáticamente por su dureza y exigencias como jurado en concursos como ‘Tú Sí Que Vales’ u ‘Operación Triunfo’, donde arremetía duramente contra los participantes. Muchos de los concursantes que pasaron por su mesa aquellos años aun recuerdan con cierto reparo aquellas declaraciones. Ahora, sin embargo, su postura al frente de los concursantes de programas de los que es jurado, como ‘Got Talent’, parecen ser más suavizadas. Y es que su carrera ahora le ha llevado a la publicación de un nuevo -y polémico- libro, ‘Dieciséis Notas’, y a moderar el primer debate electoral para las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, Mejide cuenta con su propio programa de entrevistas, ‘Viajando con Chester’, donde todo tipo de personalidades se sientan junto a él en el sofá y hablan sobre su trayectoria, momentos vitales, etc. desde una perspectiva más profunda. Aun así, el presentador suele colarse con cierta frecuencia entre las tendencias de la red social Twitter, y no precisamente por su trabajo. Su ruptura con Laura Escanes ha sido muy mediática y ambos han sido noticia desde el día que rompieron hasta que confirmaron sus relaciones actuales. Y es que los dos han rehecho su vida, aunque muchos relacionen ciertos dardos en algunas publicaciones que cada uno lleva a cabo en sus perfiles.

El otro día Risto visitó el programa de Dani Martínez para Movistas Plus ‘Martínez y Hermanos’. Allí el presentador contó una divertida anécdota que le ocurrió con un compañero de profesión y que casi le cuesta su futuro. Ocurrió en un karaoke después de una fiesta de compañeros de otras cadenas, contó Risto: “El chico que no subió a cantar y yo estábamos charlando muy animadamente. De repente me dice que ahora está dando el tiempo en La Sexta, pero le habían ofrecido una cosa por la que a lo mejor iba a dejar su trabajo para tirarse de cabeza.”. Sin embargo, Risto quiso quitarle esa idea de la cabeza: “Tienes un trabajo, la tele es difícil, espérate igual…”. Aun así, su colega insistió en que no quería dejar pasar la oportunidad, a lo que Risto volvió a contestarle: “Mira, no me quiero meter en tu vida, pero yo no lo haría. Me da igual la idea.”.

Todo cambió para el presentador cuando su compañero le contó el proyecto al que le habían invitado para trabajar: “Es una serie sobre un grupo de atracadores que van a atracar la Casa de la Moneda y me han propuesto ser uno de los guionistas principales.”. Aun así, Risto Mejide le aseguró que eso “no tenía ningún futuro.”, antes de saber que La Casa de Papel se iba a convertir en un fenómeno mundial.