Esta noche, a las 22:00 horas, Telecinco estrena ‘Mi casa es la tuya’ con Jesulín de Ubrique. El extorero es el protagonista de la primera entrega de la nueva temporada del espacio, ocho años después de su participación en el programa Hay una cosa que te quiero decir. El exdiestro andaluz, retirado definitivamente de los ruedos en 2007, visita a Bertín Osborne en su casa de Mairena de Alcor para recordar algunos de los episodios que han marcado su vida, como el grave accidente de tráfico que sufrió en septiembre del 2001 o la pérdida de su padre, Humberto Janeiro. Además, Jesulín también comenta diversos aspectos de su día a día junto a su esposa, María José Campanario, y cómo afronta ella sus problemas de salud. Más tarde se aborda su faceta como padre y su exposición mediática y se recuerda su fugaz faceta como cantante, entre otros temas. Finalmente, su mozo de espadas y amigo de juventud, Manolo Mayán, se une al encuentro durante el almuerzo para rememorar anécdotas inéditas del extorero ubriqueño.

Jesulín de Ubrique parece haberle cogido el gusto por la televisión tras haber estado apartado varios años, y que su actual mujer, María José Campanario, decidiese alejarse totalmente del mundo de la prensa. En los últimos tiempos, el extorero se ha convertido en uno de los grandes fichajes de los distintos espacios en los que ha estado presente como 'El Hormiguero' o 'El Desafío' en Antena 3, o su próxima participación en la nueva temporada de 'Masterchef Celebrity' en la cadena pública.

Sin embargo, el conocido rostro, aún no había protagonizado ningún espacio de Telecinco. Esto cambiará próximamente, puesto que la propia cadena, le ha anunciado como pistoletazo de salida para la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya', que se estrena esta noche.

Hay que recordar que la última vez que pisó un plató en nuestra cadena fue en 2015 y el presentador que lo entrevistó no fue otro que Jorge Javier Vázquez, quien logró un clima de cercanía y confianza con el torero, que no dudó en abrirse como nunca.

“Tengo cuentas pendientes con esta casa”, confiesa Jesulín en su larga charla con Bertín, con quien bromea nada más llegar a su finca. Además, el torero habla de su faceta como padre de un bebé a los 49 años y presume de “ser un máquina” cambiando pañales. Hablando de sus hijos, se muestra contundente: “Voy a defender a capa y espada la privacidad total y absoluta de mis hijos”.

Además, Jesulín dice ser víctima de “los inventos” de la prensa con respecto a su vida privada, concretamente a su relación con María José Campanario, cosa que no soporta y, es más, dice que, en su matrimonio, “mi mujer y yo somos uña y carne, vamos los dos a una”.

Horas antes de la emisión de dicho programa, en ‘Sálvame’ han hablado con Belén Esteban, que no ha dudado en pronunciarse sobre la entrevista del torero. Además, se ha quedado boquiabierta al enterarse de la condición que él ha puesto para su regreso. Belén Esteban asegura que no va a ver la entrevista del torero en ‘Mi casa es la tuya’: “Esta tarde he quedado con Laura Fa y luego con unas amigas”, explicaba la colaboradora de ‘Sálvame’, quien asegura que ya responderá mañana, cuando le pongan los cortes en el programa.

Sin embargo, la sorpresa ha venido cuando Terelu Campos le ha contado el motivo por el que el programa ‘Sálvame’ podría no emitir fragmentos de la entrevista: “No sé si podrás ver los totales, porque una de las condiciones que ha puesto Jesulín de Ubrique es que no se zapee esta entrevista”, decía la hermana de Carmen Borrego.

Al escuchar esas palabras, Belén Esteban se quedaba alucinada: “Pero ¿quién se cree que es? ¿Justin Bieber o Beyoncé? Yo todo lo que te tenía que decir te lo he dicho y lo sabes. A lo mejor, te da miedo”, decía la colaboradora.