Una fotografía publicada en su Instagram, recién operada, despertó las alarmas sobre el estado de salud de Bibiana Fernández. Pero la colaboradora de El Programa de Ana Rosa quiso salir al paso de todo lo publicado y explicar, por sus propias palabras, qué fue lo que ocurrió: "Decían que estaba mal".

Ana Rosa Quintana es una de las principales caras de Telecinco, aunque cuenta con una dilatada trayectoria profesional. Sus comienzos están en Radio Nacional de España, aunque su salto a la televisión lo pegó en 1982 para presentar la edición nocturna del Telediario. Un año después se traslada a Nueva York, donde trabaja como corresponsal para la Cope y la revista Tiempo.

En 1987 vuelve a España pasando por distintas emisoras de radio, pero no volvería a la televisión hasta 1994, concretamente a Telecinco, donde presentó el programa Veredicto. Años después salta a Antena 3 con un programa de testimonios llamado Sinceramente Ana Rosa Quintana, y después pasaría a copresentar Extra Rosa con Rosa Villacastín.

Tras dejar Extra Rosa comienza Sabor a ti, un programa que catapultó a Ana Rosa Quintana, convirtiéndose en una de las principales caras de la cadena. La presentadora volvió a saltar de cadena en 2005, poniéndose al frente de El Programa de Ana Rosa que competiría con María Teresa Campos, que se había cambiado a Antena 3 con un magazine matinal. Finalmente, Ana Rosa Quintana logró conquistar a la audiencia y el programa de la Campos fue retirado de la parrilla.

Colaboradores

Ana Rosa Quintana cuenta con varios colaboradores en su programa, entre los que se encuentra Bibiana Fernández, quien hace unos días tuvo que pasar por el quirófano, despertando todas las alarmas sobre su estado de salud. Ahora, ya recuperada, la colaboradora quiso aclarar lo ocurrido a través de una publicación. "Mis compañeros me dijeron que en los portales -para mi portal es una puerta real- decían que estaba mal, yo me veo de escándalo, ya lo he contado, no sé cuantas veces, que era estética, pero bueno".

Así que eso fue lo que ocurrió, no es que estuviese enferma, sino que se hizo una operación estética para lucir tan divina como siempre.