El pasado jueves Ginés Corregüela se convertía en el último expulsado de 'Supervivientes'. Terminaba así la aventura del 'tiktoker' en Honduras, preparado para comenzar una nueva a su regreso a España. Y es que después de recibir la visita de su hija Miriam y de su mujer Isabel Hurtado en la isla, y de pedirle a la que ha sido su compañera durante casi tres décadas una segunda oportunidad, olvidaba sus promesas de amor 24 horas después con la llegada a Cayos Cochinos de su amante, Yaiza Martín.

Ajeno a lo que su familia o sus fans podían estar pensando de su comportamiento, el 'rey de los bocadillos' daba rienda suelta a su pasión con la polémica canaria y, además de hacer edredoning, no dudaba en protagonizar una simbólica boda con ella, olvidando así sus promesas a su mujer y a sus hijas.

Mientras tanto en España no dejaban de salir testimonios sobre la verdadera cara de Yaiza, de quien no habla bien ninguna de sus exparejas, ni sus amigos ni tampoco su familia, con los que no tiene relación. Manipuladora, mentirosa, presunta mujer de compañía, amiga de lo ajeno, aprovechada... numerosos adjetivos que no dejan en buen lugar a la novia de Ginés, que tras su expulsión disciplinaria de 'Supervivientes' se defiende sin mucho éxito por los platós de Mediaset y de la que por cierto, nadie del entorno del jienense quiere saber absolutamente nada.

Un culebrón que nada tiene que envidiar a 'Pasión de gavilanes' y al que el 'tiktoker' se enfrentará en tan solo unas horas, cuando visite el plató del 'Última hora' de 'Supervivientes' y se reencuentre con Yaiza y con sus hijas.

Tenso, nervioso y con un rostro de angustia incapaz de disimular, Ginés ha aterrizado en el aeropuerto de Madrid esta madrugada y, con unos enormes auriculares que le han servido de parapeto, ha dejado en el aire cómo afronta 'la que se le viene encima' tras su expulsión del reality.

Visiblemente más delgado -ha perdido nada menos que 18 kilos- y con una espesa barba, el 'rey de los bocadillos' ha guardado silencio cuando le hemos preguntado qué piensa hacer con su vida privada: ¿Seguirá adelante con Yaiza? ¿Intentará reconciliarse con Isabel? ¿Qué explicación les dará a sus hijas?

Preguntas a las que ha respondido muy serio y con el más absoluto de los silencios, evitando pronunciarse además sobre los rumores de que la canaria podría haberse quedado embarazada durante uno de los 'encuentros' que tuvieron en Honduras. Rumores que su novia se ha encargado de alimentar al no confirmar ni desmentir, y sobre los que Ginés no tiene nada que decir (por el momento).