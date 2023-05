La crítica de Monegal: La coraza de Laporta y la limpia ingenuidad de Pedri

En un intervalo de apenas 24 horas, dos colosales criaturas del Barça han sido entrevistadas en la tele: Jan Laporta en ‘Els matins’ (TV-3) y Pedri en ‘El hormiguero’ (A-3 TV). O sea, el patrón presidencial y el currante de campo, en exposición televisiva casi simultánea. Nos han provocado sensaciones bien diferenciadas.

A Laporta le ha crecido sobre su piel un tremendo manto de escamas. De hecho, por la tele, su epidermis no la ves, solo se advierte su coraza. Debe ser algo inherente al cargo. Ariadna Oltra le fue preguntando por Messi, por la renovación de Xavi, por Mateu Alemany, por Jordi Cruyff, por la construcción del nuevo ‘estadi’, por la abultada deuda del club.... Y todas las preguntas iban rebotando en su fenomenal coraza, y las devolvía transformadas en gloria triunfal. Sobre Xavi, que está contento con él y que no hay problema alguno. Sobre Messi, que se mandan mensajitos cariñosos y que eso de Arabia Saudí no es nada porque «¡El Barça es el Barça y además es su casa».

Sobre Jordi Cruyff fue aún más sorprendente: dijo que era una persona clave, muy importante, y pocas horas después resulta que Jordi declaró que se marcha. Sobre la obra del ‘estadi’, que la constructora elegida «es muy sólida y está acostumbrada». Si se refería a la empresa turca, parece que su costumbre y experiencia en estadios de futbol es más bien escasa, pero en fín, pelillos a la mar. Y sobre el tema monetario, que tiene diversas líneas de negocio en marcha, y que su capacidad para captar inversores es colosal. ¡Ah! Comprendamos a Laporta: cuando uno va a la tele, envolverte en triunfalismo es básico.

Lo de Pedri en ‘El hormiguero’ fue otra percepción. No había triunfalismo. Habia humanidad. Y un ingenuo ternurismo, ese delicioso verdor de los 20 años de edad, admirable. Contó que su pasión por Iniesta era tan grande que, de pequeñito, un día quiso raparse la cabeza, como el de Fuentealbilla, y que su padre le tuvo que advertir: «Iniesta no va rapado, ¡es que es calvo!». ¡Ah! A Pedri sí le hemos visto la piel. No ha desarrollado todavía escamas. Motos le preguntó: «De esta semifinal de la Champions ¿quién quieres que gane?». Y Pedri respondió: «La verdad, prefiero que pase el City». Efectivamente, con su verdad por delante. Decir limpiamente lo que piensas en la tele hoy es algo raro. Pedri aún no se ha visto obligado a tapar su piel con la coraza.