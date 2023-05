Sin palabras y pensando que le estaban gastando una broma. Así se ha quedado Vicky Martín Berrocal al enterarse de que su amiga Tamara Falcó se ha quedado sin vestido de novia a tan solo 54 días de su boda con Íñigo Onieva.

Con una agenda profesional repleta, la diseñadora ha tenido un martes de lo más ajetreado, y tras grabar 'El show de Bertín' en Canal Sur -programa en el que colabora- protagonizaba una firma de su libro 'La felicidad no tiene ni talla ni tiene edad' en una conocida librería de Sevilla. Compromisos que la tuvieron tan ocupada que no se había enterado del auténtico bombazo del día: la firma 'Sophie et Voilà' había rescindido su acuerdo con Tamara para confeccionar su traje de novia por las exigencias de la marquesa.

"Eso me lo estáis contando de broma, es una broma vuestra. Me he metido a grabar con Bertín a las ocho y media de la mañana, me han sacado de ahí en un coche a las cinco, he venido aquí a las seis. Son las ocho y cuarto y me estáis contando una historia. ¿Hoy no es el día de los santos inocentes" ha afirmado alucinada y sin dar crédito cuando le hemos preguntado qué le parecía que la hija de Isabel Preysler se haya quedado sin vestido de novia.

Invitada a su boda, Vicky no ha dudado en ofrecerse para ser la diseñadora que la vista en su gran día: "Me encantaría claro, es amiga. Yo la quiero, la amo, es muy amiga". ¿A quién no le gustaría vestir a Tamara? No entendéis, además de que es maravilla, además es amiga y le tengo un cariño especial, es que es muy niña. Entonces a mí me encantaría pero como a todos, imagino" ha reconocido, postulándose así como una de las candidatas a diseñar el look nupcial de la socialité.

Esther Doña reacciona al varapalo de Tamara Falcó

Lo de Tamara ha sido un tremendo varapalo del que la marquesa se enteró como asegura por los medios de comunicación y tras el que, además de emprender acciones legales contra la firma bilbaína -negando categóricamente que quisiese plagiar ningún vestido y sosteniendo que ella no incumplió ninguna cláusula de su contrato ni traspasó ningún límite- se ha puesto manos a la obra para encontrar el vestido de novia de sus sueños teniendo en cuenta que el tiempo corre en su contra.

Un tema sobre el que le hemos preguntado a Esther Doña, viuda del padre de Tamara, Carlos Falcó, que ha preferido guardar silencio y demostrar una total indiferencia por el delicado momento que atraviesa la marquesa.

La colaboradora de 'Y ahora Sonsoles', de cena con amigas, apenas mantiene relación con la hija del que fue su marido y ha evitado pronunciarse sobre su polémica ruptura con 'Sophie et Voilà', dejando en el aire si apoya a Tamara en estos momentos.

Muy discreta, Esther tampoco ha desvelado si se ha puesto en contacto con su ex, Santiago Pedraz, para felicitarle por su futura paternidad al lado de Elena Hormigos, a la que conoció meses después de romper su compromiso matrimonial.