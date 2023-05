La polémica no se despega de Risto Mejide. Desde su primera aparición en "Operación Triunfo", el catalán se mueve siempre en las proximidades del ojo del huracán. Ahora, el motivo ha sido la publicación de su última obra, que ha sido duramente criticada por un actor y músico que le acusa de intrusismo. Lejos de amilanarse, el artista ha vuelto a contraatacar al presentador.

Todo lo comenzó Mario Marzo. El actor y músico, famoso por su trabajo en la serie "Los protegidos", participó en el podcast "Keep it cutre" de Albanta San Román y Ángela Henche. "Es una persona incapacitada para hablar de un tema, con cero conocimientos y haciendo un intrusismo laboral enorme, que ya de por sí ejerce en su profesión, pero que encima lo hace con dos profesiones más: la escritura y la música clásica, y ahora se decidió a escribir un libro", dijo.

La crudeza de la acusación la convirtió en viral. Las palabras de Marzo parecen haber dolido a Risto Mejide, que no dudó en cargar con dureza contra el artista, al que calificó de "actor mediocre metido a pianista o músico del montón metido a actor".

"Aser llamado intruso estoy más que acostumbrado: me llamaron intruso cuando me dediqué a la publicidad, yo que había estudiado administración de empresas, hoy tengo más de 100 profesionales; me llamaron intruso cuando empecé en la televisión hace ahora 17 años; me llamaron intruso cuando me puse a hacer entrevistas sobre un chester, de eso hace 9 temporadas; o cuando empecé a presentar "Todo es mentida", del que llevamos más de 1.000 programas; me llamaron intruso cuando publiqué mi primer libro, y hoy llevo 12 títulos publicados para más de 1.000.000 de lectores; y ahora me llaman intruso por escribir un libro sobre Bach", argumentó Mejide.

Su alegato no terminó aquí: "Vivan los intrusos. Jamás te dejes etiquetar. Lo que me extraña de esta vez es la estupidez del argumentario. Mormalmente, el intruso te quita trabajo. Yo creo que, con este libro, a los músicos no sólo no se lo quito, sino que me gustaría pensar que encima se lo doy".

Lejos de amilanarse, Marzo ha contestado a Mejide. "Risco, que has escrito un libro hablando de Bach con una foto de un piano (que no existe en la época) que se abre al revés en la portada. Qué dices".