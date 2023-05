El mundo de la televisión aún sigue temblando tras la bomba expansiva que supuso el anuncio de la cancelación de "Sálvame". El fin del programa no solo conllevará la necesidad de ocupar el hueco del programa en la parrilla, saber qué pasará con el futuro de algunos colaboradores o ver en qué paran otros programas de la misma productora como el "Deluxe". Parece un secreto a voces que el adiós a uno de los programas más míticos de la pequeña pantalla acabará también en los juzgados.

El fin de "Sálvame" se conoció hace un par de semanas. El programa presentado por Jorge Javier Vázquez no parece encajar dentro del nuevo proyecto de cadena que trae la actual dirección de Mediaset tras la marcha de Paolo Vasile. Eso, sumado a las bajas cifras de audiencia del programa, que lleva más de un año en caída, ha hecho que el programa del corazón tenga fecha de caducidad: el 23 de junio, una semana más tarde de lo anunciado inicialmente.

El adiós de "Sálvame" trae consigo varios interrogantes. Uno de los más importantes es qué pasará con el futuro de los colaboradores y el equipo

Pero la renovación de Mediaset no termina con Sálvame. El grupo también piensa modificar otros ámbitos de Telecinco, más allá del entretenimiento. Es el caso de los informativos. Según varios medios especializados, Pedro Piqueras, presentador de las noticias de la noche en la cadena, podría tener las horas contadas. A sus 68 años, Mediaset podría haber tomado la decisión de que es hora de que de un paso a un lado y se retire de Informativos Telecinco tras más de una década al frente de los mismos.

Y en lo que al fin de semana se refiere, los directivos han decidido que también seguirán con las emisiones de 'Fiesta', que durante las semanas que Emma García se vaya de vacaciones estará presentado por María Verdoy y Frank Blanco, según ha conocido en exclusiva YOTELE.

De esta manera, la cadena apuesta de nuevo por la periodista tras confiarle la conducción de 'Rediséñame', el concurso de diseño de Divinity de la mano de Vinted, que se emitió este trimestre en la sobremesa de los domingos.

María Verdoy ya presentó el pasado verano la recta final dedicada a las noticias del corazón de 'Ya es mediodía' en Telecinco y ahora se pone al frente del magacín vespertino producido por Unicorn Content, del que forma parte como integrante de la redacción y una de sus principales prescriptoras de contenidos.

Carlos Sobera sustituye a Jorge Javier

Arrancaba la duodécima gala de 'Supervivientes' con una sorpresa, Carlos Sobera ha atravesado la puerta para entrar al plató en lugar de Jorge Javier Vázquez como cada jueves, lo que ha querido explicar el presentador en sus primeras palabras de la noche antes de comenzar y conectar en directo con Laura Madrueño en Honduras.

Entre aplausos y los saludos del presentador al público ha entrado en directo en el plató y tras esto ha entonado una explicación para que Jorge Javier no estuviera al frente de la gala del jueves noche de 'Supervivientes', aunque primero ha bromeado: "Sé lo que están pensando todos, sé que están pensando: 'ay que ver lo que ha 'enguapecido' Jorge Javier Vázquez'. Es lo que tiene". Pero tras estas divertidas palabras de Sobera, ha contado el motivo por el que su compañero no ha podido estar como cada jueves en la gala del programa: "Que sepáis todos en casa que se encuentra indispuesto, pero no nada pasa. Está ya tranquilo, relajado y recuperado y el próximo jueves vendrá". Y ha añadido ante esto: "Hoy os toca aguantarme a mí, es lo que hay".