Parece que Telecinco prepara el regreso de Gran Hermano para la próxima temporada. Un reality que en sus últimas ediciones presentó Jorge Javier Vázquez, que también conduce Sálvame, el programa que ha sido cancelado y que se despedirá de la audiencia el próximo 23 de junio.

Son muchos los concursantes que han salido del reality, pero solo algunos han triunfado en televisión. Otros han tenido sus momentos de gloria pero, finalmente, han tenido que regresar a una vida lejos de la pequeña pantalla. Es el caso de Chiqui. La que fuera concursante de 'Gran hermano' acaba de terminar de estudiar un curso que le ha preparado para su nuevo futuro laboral. Chiqui ha aprendido mucho durante los cuatro meses que ha estado estudiando y viene al 'Deluxe' para demostrar que se ha convertido en toda una experta de lo suyo.

Chiqui ha sorprendido a todos al contarle que el curso que ha hecho es para trabajar en una lavandería industrial, algo para lo que hay que estar muy bien preparada: "Parece una tontería pero no, hay que prepararse muy bien, todos los compañeros que tengo son hombres". Claro que, no solo de lavandera trabaja Chiqui... La ex gran hermana le ha contado a los colaboradores del 'Deluxe' que su jefe, además de una lavandería industrial, tiene una empresa de juguetes sexuales y ella hace allí sus pinitos: "Está tan contento conmigo como trabajadora que también me quiere en la otra empresa que tiene en Valencia, allí lo que hago es enseñar juguetes sexuales y me encanta".

Gran Hermano España ha evolucionado a lo largo de los años, con nuevas ediciones y cambios en el formato. Sin embargo, su esencia sigue siendo la misma: un grupo de personas viviendo juntas bajo el escrutinio del público. Aunque el programa ha sido criticado por algunos, su impacto en la cultura popular y en la televisión española es indudable.

Barbecho

Y tras mantener el reality en barbecho, parece que Telecinco va a recuperarlo por fin, eso sí, con su versión de famosos. Según aseguran en "Algo Pasa TV", la productora comenzará la preproducción de la nueva edición en junio con la intención de que comience con el inicio de la nueva temporada. Además, como apuntan, el reality contará con la última tecnología en este tipo de formatos. Lo que no han explicado es quién será el presentador del formato. La lógica diría que volvería a ser Jorge Javier Vázquez, quien tiene contrato en la cadena hasta 2025. Sin embargo, tras la cancelación de Sálvame, la cadena podría optar por otros nombres.

Y es que Jorge Javier Vázquez no ha sido el único presentador del programa que arrancó en España de la mano de Mercedes Milá, quien sigue activa profesionalmente. Gran Hermano también tuvo otro presentador, con una única experiencia y un tanto polémica, fue Pepe Navarro. La cadena también podría optar por otros presentadores estrella como Jesús Vázquez, Santi Acosta o la propia Sandra Barneda, por poner tan solo unos ejemplos