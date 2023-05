TVE sigue apostando por los concursos en la televisión durante las tardes. Aunque con una audiencia más discreta que sus principales competidores, como el gigante Pasapalabra o 25 palabras, en Telecinco.

Una de las novedades de la cadena pública es "El comodía de La 1", un concurso familiar que pone a prueba los conocimientos en cultura general de los concursantes, que pueden llegar a ganar hasta 30.000 euros.

La mecánica es sencilla: cada uno de los dos concursantes de cada programa cuentan con 7 posibilidades de premio y 7 comodines. Deben responder a 10 preguntas, sin excepción. Por cada respuesta correcta, suben una posición en la escala de premios. Si fallan, pierde 3 comodines de golpe. Cuando ya no les queden comodines, pierden una posición en la escala de premios.

El objetivo es intentar conservar el máximo premio posible y mantenerlo en la décima pregunta. Los concursantes cuentan con la ayuda de un acompañante que les pueden hacer ganar comodines extra en una ronda rápida de preguntas (el 'comodín bonus') y ayudar a contestar una pregunta (el 'super comodín').

Nos vamos a la 💩 como sociedad pic.twitter.com/jnf84iW4KR — TVMASPI (@sebas_maspons) 19 de mayo de 2023

Este espacio, que tiene de media un 8,1% de audiencia, se ha convertido en tendencia por lo que ha sucedido en una de las preguntas. "Fue 'la tonta del bote', pero de tonta no tenía nada porque llegó a ser dueña del teatro La Latina", era la pregunta. La opciones, cuatro: Lina Morgan, Ana García Obregón, Rafaela Aparicio y Florinda Chico. Juan, el concursante, eligió Rafaela Aparicio al alegar que "Lina Morgan es de Estados Unidos", una respuesta que sacó una sorisa nerviosa al presentador y cortó la respiración del público. Finalmente, explicaron al concursante su error explicando que Lina Morgan era "más española que la tortilla de patatas".

El mensaje de una concursante en 'El comodín de La 1

'El comodín de La 1' atraviesa una buena racha en TVE. Aunque empezó con mal pie en las tardes de la televisión pública, el concurso ha ido mejorando poco a poco sus datos de audiencia y ya se posiciona como una de las ofertas más potentes del canal en la mencionada franja. Además de entretener, el programa también lanza mensajes importantes como el de Lola, una de las concursantes de ayer.

"Ahora me dedico a vivir lo más tranquila posible. Ya estoy jubilada, he sido técnico de turismo y he trabajado en hoteles y en agencias de viajes", comenzó explicando antes de revelar lo que haría con el premio: "Lo quiero para comprar una casita prefabricada. Pero pequeña, pequeña. Que quepa yo y poco más, es suficiente. Me apetece tener ese sitio para relajarme y leer, la cosa más sencilla del mundo".

En la penúltima pregunta, Lola comentó que también utilizaría el dinero "para complementar y estar un poco más tranquila", ya que definió su pensión con una contundente palabra: "Es ridícula". "Antes se trabajaba pero no te daban de alta, entonces mi pensión es muy cortita. Esto me viene muy bien", confesó ante Aitor Albizua. El presentador, por su parte, destacó que muchas espectadoras podían sentirse identificadas con ella: "Cuantas mujeres que seguramente nos están viendo dirán: 'A mí me ha pasado exactamente igual'. Y ahora mismo te están mandando toda la suerte del mundo". "Dios quiera y que me manden energía", apuntó Lola.

Finalmente, gracias a sus conocimientos y a los comodines, la concursante terminó su paso por el programa de la mejor forma posible: llevándose 30.000 euros, el premio máximo que se pone en juego en cada entrega. "Estoy súper emocionada, no sabes lo que he tenido que luchar", aseguró Lola al borde de las lágrimas.