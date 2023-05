Por la quinta edición de La Isla de las Tentaciones pasaron seis parejas, tras la eliminación de Manuel y Sara: Javi y Claudia, Andreu y Paola, Mario y Laura, Samuel y Tania, y Ana y Cristian. De aquellas relaciones que llegaron a las villas para poner a prueba su amor, tan solo salieron juntas de la hoguera final Paola y Andreu, Sara y Manuel, y Javi y Claudia. Estos dos últimos fueron de las parejas que más han tenido en vilo al público durante todo este tiempo, ya que después terminaron por anunciar su ruptura. No fue lo único que ocurrió en esta relación. Javi fue pillado mintiendo a Claudía con su edad desde el primer momento de la relación, ya que cuando se estaban conociendo él le contó que era más joven de lo que en realidad era. Por otro lado, el exparticipante confesó que después habían seguido viéndose a escondidas, pero había sido mucho más tóxico y terminaron por separarse.

Ahora, una de las dos personas envueltas en esta relación ha vuelto a llamar la atención de la audiencia. Y es que Mario, compañero de edición de Javi, ha roto su silencio con respecto a lo que pasó después del programa. Javi y Mario salieron del reality siendo muy amigos e incluso participaron juntos en el reality de Telecinco ‘Solos’, aunque terminaron por distanciarse, tal y como han confirmado ambos. Parecen más reales que nunca los rumores de que Claudia y Mario están juntos de manera oficial. De hecho, no tiene tanto de rumor después de que la exparticipante se mostrara de vacaciones junto a unos cuantos amigos y confirmara que dormía con el que fuera compañero de villa de su exnovio, Javi.

Este tema pareció no molestar en exceso a Javi después de que Mario confirmara que habían empezado a pasar cosas con Claudia en el programa ‘La Isla de las Tentaciones After Show’. Javi comentó en un directo que “no se lo creía mucho”; sin embargo, la pareja se encuentra pasando sus vacaciones en México y no solo suben vídeos en grupo, sino que Claudia se muestra cómplice con Mario en las publicaciones que han subido solos a su cuenta de Tik Tok. De hecho, en uno de estos vídeos puede verse a la pareja muy pegada mientras de fondo sonaba la canción de Rosalía ‘Yo x ti tú x mi’ con un pedazo exacto que parece definir el punto en el que se encuentran ahora: “¿Quién lo diría?”.