El mundo de la televisión aún sigue temblando tras la bomba expansiva que supuso el anuncio de la cancelación de "Sálvame". El fin del programa no solo conllevará la necesidad de ocupar el hueco del programa en la parrilla, saber qué pasará con el futuro de algunos colaboradores o ver en qué paran otros programas de la misma productora como el "Deluxe". Parece un secreto a voces que el adiós a uno de los programas más míticos de la pequeña pantalla acabará también en los juzgados.

El fin de "Sálvame" se conoció hace un par de semanas. El programa presentado por Jorge Javier Vázquez no parece encajar dentro del nuevo proyecto de cadena que trae la actual dirección de Mediaset tras la marcha de Paolo Vasile. Eso, sumado a las bajas cifras de audiencia del programa, que lleva más de un año en caída, ha hecho que el programa del corazón tenga fecha de caducidad: el 23 de junio, una semana más tarde de lo anunciado inicialmente. El adiós de "Sálvame" trae consigo varios interrogantes. Uno de los más importantes es qué pasará con el futuro de los colaboradores y el equipo.

Pero la renovación de Mediaset no termina con Sálvame. El grupo también piensa modificar otros ámbitos de Telecinco, más allá del entretenimiento. Es el caso de los informativos. Según varios medios especializados, Pedro Piqueras, presentador de las noticias de la noche en la cadena, podría tener las horas contadas. A sus 68 años, Mediaset podría haber tomado la decisión de que es hora de que de un paso a un lado y se retire de Informativos Telecinco tras más de una década al frente de los mismos.

De todos estos cambios ha hablado Jordi González en el programan 'El Circ' que presenta Fran K Blanco, que por cierto volverá a las tardes de Telecinco del fin de semana en verano. "Yo pacté con Paolo Vasile que haría un año sabático porque llevaba 25 años en el canal y me lo había ganado. Me respetó. Todo lo que me prometió me lo cumplió". "Durante mi año sabático decidió irse y vino otra gente con la que yo no tenía ningún compromiso de hacer nada", argumentó tras haberse cumplido hace varios meses el descanso que tanto ansiaba: "Como no llega uno que me haga mucha ilusión, prefiero no hacerlo", cuenta.

Nuevo programa de Lara Álvarez

"Me resbala", el programa conducido por Lara Álvarez que recala en Telecinco tras una primera etapa en Antena 3, ya tiene participantes. Resbalones, caídas, retos imposibles, alocadas situaciones y, sobre todo, humor y diversión son las claves de este espacio que la cadena produce en colaboración con Shine Iberia y que ha comenzado a grabarse este jueves. ‘Me resbala’ es un disparatado juego en el que un grupo de grandes humoristas españoles participan en retos en los que se pone a prueba su capacidad de improvisación y su espontaneidad a la hora de sacar a relucir su vis cómica y sus dotes de interpretación en diferentes situaciones. ‘Teatro Dependiente’, auténtica seña de identidad del programa, ‘Alfabody’, ‘Palabras corrientes’, ‘Giros lingüísticos’, ‘¿Está consuelo?’, ‘Fotomímica’ o ‘Kara o ke ase’ serán algunos de los retos de la nueva versión del programa, que incluirá además juegos inéditos.

‘Me resbala’ es la adaptación española de ‘Vendredi tout est permis avec Arthur’, estrenado en Francia en 2011 y versionado desde entonces con gran éxito de audiencia en más de 25 territorios, como EE.UU., México, Italia, Francia, Portugal, Argelia, Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Indonesia, Israel, Líbano, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Tailandia, Turquía y Uruguay.

Sentido del humor

Y los participantes serán Florentino Fernández, Paz Padilla, Santiago Segura, Cristóbal Soria, Juanma Castaño, Raúl Gómez, María Zurita, Anabel Alonso, Edu Soto, Juan Dávila, Lorena Castell, Aníbal Gómez, JJ Vaquero, Xavier Deltell, Paula Púa y Josep Ferré pondrán a prueba su sentido del humor y su capacidad de improvisación en las diferentes pruebas de ‘Me resbala’, mítico programa televisivo que próximamente emitirá Telecinco con Lara Álvarez como maestra de ceremonias.