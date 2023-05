Melendi ha sorprendido a su público argentino desvelando en pleno concierto que va a ser papá de nuevo. El artista aseguraba que "hace una semana me dieron una noticia, voy a tener la tercera hija argentina", consiguiendo que el público se revolucionara al no esperárselo para nada.

El cantante tiene ya cuatro hijos: Carlota, fruto de su relación con Miriam Martínez de la Vega; Marco, que llegaba en 2011 tras su noviazgo con Dámaris Abad; y sus dos hijas pequeñas, Lola y Abril, de su relación actual con la argentina Julia Nakamatsu. De esta manera, su próxima hija será la quinta del cantante.

La historia de amor entre Melendi y Julia se remonta a cuando ambos coincidieron en el rodaje del videoclip de 'La promesa'... lo suyo fue amor a primera vista y en 2019 no dudaron en sellar su amor, pasando por el altar en El Escorial con una celebración de lo más íntima, rodeados por todos sus seres queridos.

"Cuatro es un buen número" confesaba hace ya dos años en 'El Hormiguero' cuando Pablo Motos le hablaba de sus hijos, pero parece que el amor que siente hacia Julia es inmenso y ahora estarían de lo más felices con la futura llegada de este nuevo bebé. El artista hizo de nuevo historia en Argentina, metiéndose a todo el público en el bolsillo con esta confesión que, por supuesto, también ha llegado a España.

Melendi lanza en "La Resistencia" su nuevo tema dedicado a Fernando Alonso y se olvida de la letra

"No me acuerdo de qué estoy cantando"... Podría formar parte de una de las letras del nuevo trabajo de Melendi, "Likes y cicatrices", pero es la fórmula que eligió el cantante asturiano para disimular que se había olvidado de la letra en plena actuación en La Resistencia. El de Oviedo eligió el programa de David Broncano, en Movistar Plus+, para comenzar la promoción de su nuevo trabajo y estrenar una canción dedicada a uno de sus grandes ídolos, Fernando Alonso. El tema, llamado "El plan", es un homenaje al piloto y surgió de una charla en Instagram entre ambos. La intención era buena, pero faltó ensayo.

"Yo no tenía pensado nada, he venido aquí y ha sido un desastre todo", dijo Melendi, avisando de que no estaba ensayado ni preparado la actuación. Entonó los primeros versos de "El plan" y se olvidó por completo de la letra. Optó por tararear unos segundos y reírse, ante la atenta mirada de Broncano, que no sabía que estaba ocurriendo y seguía aporreando dos palos como si tocase la batería. Fue Grison, el guitarrista oficial del programa, el que salió a ayudar a Melendi y se marcó un solo para maquillar lo que estaba ocurriendo. Era un programa de humor y la cosa se tomó así, con humor.