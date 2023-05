Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Jaime Nava ha sido expulsado en ‘Supervivientes’ y Alex, el reportero del programa en Honduras, ha podido hablar con él. ¿Qué siente tras ser eliminado? ¿Cómo son sus primeras horas tras abandonar la isla? Lo cierto es que lo encontramos recogiendo cocos del suelo, ¡aún sigue comportándose como un auténtico superviviente!

“Estoy muy agradecido por todo lo que me ha sucedido aquí”, nos cuenta, “me da pena marcharme, pero sabía que había una posibilidad. Estaba cansado esta semana”. Jaime hace balance de su paso por el reality recordando que estuvo más de 50 días en ‘La playa de los olvidados’ tras ser el primer eliminado. “La primera semana fue brutal y la primera noche fue algo horrible que no se lo deseo a nadie. Ha sido un camino duro, pero de crecimiento. Estoy orgulloso de haber vivido todo esto”, añade. Artúr ha llorado tras la marcha de su ‘bro’ y Jaime hace una reflexión sobre su relación: “Estamos hechos de la misma pasta, pocos roces hemos tenido para como es Artúr”.

Pero, ¿qué es lo que más ganas tiene de hacer Jaime? “Ahora mismo es comer, por necesidad básica, pero en realidad es abrazar a mi Jimena (su hija), verla, ha pasado mucho tiempo. Ver a Laura, construir un hogar nuevo y no saber nada de nadie. Necesito unos días aislado sin saber nada de nadie”.

Nuevo romance bomba en Supervivientes

Una de las concursantes estrella de la edición es Adara Mlinero, que parece que se está adaptando muy bien a la aventura en Honduras. Tras la expulsión de Jaime Nava, los supervivientes se enfrentaban a unas nuevas nominaciones. Lo han hecho por parejas. De dos en dos, iban acudiendo a la zona de nominaciones para comunicar a Carlos Sobera sus votos. Adara y Artùr lo han hecho juntos por primera vez en lo que va de concurso.

Al llegar al lugar de la conexión y tras haberse puesto los pinganillos para escuchar al presentador y poder hablar con él, éste les lanzaba una pregunta: “¿Qué tal ahí juntos los dos? ¿Bien, no?”. Los dos asentían sonrientes, pero él añadía algo más: “Quiero cada semana así”. Sobera le animaba a que se explicara un poco mejor. “Me gustaría cada semana estar con Adara”, continuaba mientras ella mostraba su asombro con las continuas expresiones de su cara. “Te estás enamorando, por lo que veo, rápido, rápido”, le respondía de nuevo el presentador. “Aquí es muy rápido todo”, contestaba él. Y es que, el ucraniano ya ha reconocido abiertamente y ante sus compañeros, que existe esa atracción hacia ella: "Sí, me gusta Adara", confesaba durante una conversación con varios de los supervivientes. "Nunca he dicho que no me guste Adara" continuaba después de que ella entonara uno de sus clásicos 'madre mía'. Manuel le lanzaba entonces una pregunta: "¿No sientes que puedes tener un imán con cierta nacionalidad?". Y es que Artùr, a pesar de ser ucraniano, ha residido durante años en Italia, país con el que Adara ha estado relacionada anteriormente en su vida sentimental. "Noto que sí, que tengo un imán muy potente", respondía entre risas.