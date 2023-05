Sin lugar a dudas el final de "Los Serrano" es uno de los que más ha dado que hablar en la historia de la pequeña pantalla española. La decisión de los guionistas de representar que todo había sido un sueño sigue coleando hasta hoy. Tanto, que hasta resulta imposible que los propios actores de la célebre serie se presten a una entrevista y no salga el tema. Eso es lo que ha pasado recientemente, cuando uno de ellos ha defendido el cierre a la historia de la familia Serrano.

"Fue muy emocionante", explicó el actor sobre el desenlace de la trama, en la que todo fue un sueño de Diego Serrano, interpretado por Antonio Resines. "Lo que querían (los guionistas y resto de equipo de la serie) era que todos volviéramos a estar", ha explicado el intérprete, que no es otro que Jorge Jurado, que en la ficción hacía el papel del entrañable Curro. Veinte años de que 'Los Serrano' se emitiese por primera vez en Telecinco, todos recordamos con cariño la mítica serie de televisión que convirtió a sus personajes en parte de nuestras familias. La icónica serie de 'Los Serrano' cumple veinte años desde que su primer capítulo se emitiese por primera vez en Telecinco. Para celebrar este aniversario, Telecinco emitió el pasado 22 de abril su primer capítulo y un especial con su creador, Daniel Écija.

Tras el final de la serie, los protagonistas de la entrañable sitcom continuaron con sus vidas. Antonio Resines y Belén Rueda afianzaron sus careras y otros actores, como Víctor Elías desarrollaron una talentosa carrea musical.

Socialité ha hablado con Sara Barsal, a quien conocimos hace ya 20 años cuando interpretó a Yoli, la mejor amiga de Teté, en la famosísima serie de Telecinco 'Los Serrano'. Sara ha explicado en exclusiva para 'Socialité' que para ella no fue fácil aceptar el papel de Yoli. "Yo venía de sufrir bullying en el colegio, no me metía la cabeza en el váter ni me pegaban, pero sí que me dejaban sola y sin amigas, venir de una situación así y hacer de fea y gorda en la tele...". Sara Brasal explica que en un primer momento dudó si debía o no interpretar a esa niña: "Era lo que me faltaba, no quería que la niña fea y gorda de la serie se trasladase a la vida real". Sin embargo, Sara explica que el apoyo de su madre y la buena labor del equipo de la serie fue determinante:

"Las personas del equipo me explicaban que me iban a poner fea, pero que era un personaje, que no era la realidad, de hecho me decían que les costaba encontrar unas gafas que me sentaran mal porque con todas estaba guapa, hicieron un gran trabajo".

Pese a que ella nunca quiso dedicarse a la interpretación (acabó en el casting de 'Los Serrano' acompañando a su hermana), lo cierto es que Sara siente fascinación por el mundo de la televisión y el cine, algo que la ha llevado a trabajar en ese mundo pero tras las cámaras: "He descubierto un nuevo mundo como ayudante de dirección, me estoy preparando para ello y lo cierto es que estoy muy feliz".