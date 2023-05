El día a día en la isla de Supervivientes ha vuelto a hacer los que sentimientos más escondidos afloren en los concursantes y es que una vez más una conversación entre Adara y Manuel ha hecho que la paternidad de Chiquetete vuelva a la palestra. En esta ocasión la diferencia de posturas entre los dos hijos de Raquel Bollo ante este tema volvió a ser más que evidente siendo Alma la que siente un rechazo absoluto hacia su padre habiéndose quedado con muchas preguntas sin respuesta tras su fallecimiento. "Yo he sido la que se ha quedado sin respuestas, nunca he tenido una llamada, un por qué, a mí simplemente no se me ha tratado en ningún aspecto" dejaba claro la joven cuando Carlos Sobera le pregunta al respecto. A pesar del dolor que tiene en su interior, Alma reconocía: "Sí que esperaba que antes de que pasase lo que pasó llegase un por qué que me hiciese perdonar pero no lo he conseguido.

Pensaba que era una de las cosas que iba a conseguir viniendo aquí, hasta ahora no lo he conseguido, espero conseguirlo y si no, seguiré siendo igual de feliz como hasta ahora gracias a las personas más importantes de mi vida que son mi madre y mis abuelos". Mucho más comprensivo y conciliador, pero con lágrimas en los ojos, se mostraba Manuel ya que no dudaba en reconocer el mérito de la carrera musical de su padre: "Mi admiración como profesional de la música siempre estará" y añadía: "No pensaba hablar de este tema, espero que se haya visto que ha salido con naturalidad". En medio del complicado momento personal que está viviendo Raquel Bollo en España, estas reflexiones de sus hijos le hacen volver una vez más a ese pasado que tiene más que olvidado y que sus hijos aun tienen muy dentro. "Él hablaba de nosotros a la gente como si nos adorara, Él nunca explicó lo que sentía. Mi padre nace un 24 de julio y mi hija nace un 24 de julio" recuerda Manuel una vez más sin poder retener las lágrimas.

"Nunca llegamos a entender por qué mi padre hacía ese tipo de cosas", asegura Manuel y Alma se abre ante esto: "Mi mente me dice que tienes que perdonar, pero mi corazón no perdona. Nadie me ha dado una explicación de por qué a mí no me quieres, por qué conmigo no quieres hablar". Los hermanos explican que nunca han sabido el motivo de la situación y Manuel se termina rompiendo: "Mi madre ha sufrido mucho con este tema con nosotros, es algo que me ha acompañado toda mi vida". Alma ha asegurado que "no" ha conseguido perdonar a su padre, es difícil para ella porque "ha sido la que se ha quedado sin respuestas ni la que nunca ha tenido una llamada" porque simplemente a ella no se le ha tratado en ningún aspecto: "Si que esperaba que antes de que pasase lo que pasó llegaría un porqué aunque no se sirviese, que me hiciera perdonar, no por él sino por mí para no vivir con esas duras y cerrar, pero no lo he conseguido"

Visitas pruebas y nominados

Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, ya se encuentra en Honduras para sorprender a su hija con una emocionante visita en la que, además, va a poder revivir su pasado como superviviente en los Cayos Cochinos. Paralelamente, los concursantes disputan por parejas un juego de recompensa titulado Pareja a remolque, en el que tienen que exhibir unidos mediante un arnés elástico su capacidad de resistencia y un importante nivel de precisión. Asimismo, el programa muestra cómo han asumido la nominación Raquel Arias, Artùr Dainese, Alma Bollo y Manuel Cortés. Especialmente en el caso de estos dos últimos concursantes: los hermanos coinciden por primera vez como candidatos a la expulsión tras el cambio de opinión de Bosco Blach, que optó en el último momento por incluir directamente en la lista a Alma. Además, se aborda el primer liderazgo de Asraf Beno, compartido con Bosco después de que ambos batieran el récord de 15 minutos en la noria infernal. Presentado por Ion Aramendi y Laura Madrueño.

Varapalo de Hacienda para Raquel Bollo: esta es la elevada suma que le reclaman

Raquel Bollo ha tocado fondo y se encuentra en la más absoluta ruina. Mientras la sevillana se encontraba en Honduras dando una sorpresa a sus hijos Manuel Cortés y Alma Bollo -concursantes de 'Supervivientes'- las informaciones sobre sus problemas económicos y la mala gestión de su negocio de moda no han dejado de sucederse. Tal y como ha revelado 'Lecturas' en exclusiva, la ex de Chiquetete debe 800.000 euros y su situación es cada vez más complicada.

Uno de sus deudores, Hacienda -le reclama un total de 202.413 euros - habría embargado la nómina que cobra por sus apariciones en televisión, de la que tan solo le quedaría a final de mes un 10%; es decir, 400 euros. Además, debe 23.779 euros al propietario de su antigua vivienda en concepto de alquileres impagados, créditos hipotecarios por valor de 487.524 euros y una importante cantidad a unos prestamistas a los que habría recurrido para gestionar el pago de dichos créditos.

Tan delicada es la situación que según 'Lecturas' Alma y Manuel habrían decidido concursar en el reality -donde cobran 4000 euros semanales- con el fin de ayudar económicamente a su madre.