Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Una de las concursantes estrella de la edición es Adara Mlinero, que parece que se está adaptando muy bien a la aventura en Honduras. Tras la expulsión de Jaime Nava, los supervivientes se enfrentaban a unas nuevas nominaciones. Lo han hecho por parejas. De dos en dos, iban acudiendo a la zona de nominaciones para comunicar a Carlos Sobera sus votos. Adara y Artùr lo han hecho juntos por primera vez en lo que va de concurso.

Al llegar al lugar de la conexión y tras haberse puesto los pinganillos para escuchar al presentador y poder hablar con él, éste les lanzaba una pregunta: “¿Qué tal ahí juntos los dos? ¿Bien, no?”. Los dos asentían sonrientes, pero él añadía algo más: “Quiero cada semana así”. Sobera le animaba a que se explicara un poco mejor. “Me gustaría cada semana estar con Adara”, continuaba mientras ella mostraba su asombro con las continuas expresiones de su cara. “Te estás enamorando, por lo que veo, rápido, rápido”, le respondía de nuevo el presentador. “Aquí es muy rápido todo”, contestaba él. Y es que, el ucraniano ya ha reconocido abiertamente y ante sus compañeros, que existe esa atracción hacia ella: "Sí, me gusta Adara", confesaba durante una conversación con varios de los supervivientes. "Nunca he dicho que no me guste Adara" continuaba después de que ella entonara uno de sus clásicos 'madre mía'. Manuel le lanzaba entonces una pregunta: "¿No sientes que puedes tener un imán con cierta nacionalidad?". Y es que Artùr, a pesar de ser ucraniano, ha residido durante años en Italia, país con el que Adara ha estado relacionada anteriormente en su vida sentimental. "Noto que sí, que tengo un imán muy potente", respondía entre risas.

"Mamá ya no se va a ir más"

La concursante está haciendo un reality de 10 (como en todos los que participa). Pero la estancia en Honduras está siendo para ella más dura de lo esperado. No por el hambre, no por el cansancio físico o las adversidades. Sino por todo el amor que siente por su pequeño y por todo lo que lo echa de menos. Son muchas las semanas que los supervivientes llevan concursando en el reality. Con ello, separados de sus familias y amigos. Adara Molinero ha sido la última en sufrir un fuerte bajón al pensar en su hijo. "No puedo evitar que cada día me pese más", le confesó a sus compañeros, a pesar de sentirse también feliz por la experiencia que está viviendo. Carlos Sobera le preguntó por ello en la gala de 'Supervivientes', y la concursante de nuevo se vino abajo. "Es durísimo. Le echo mucho de menos y duele mucho. Quiero seguir viviendo esto. Tengo mucha ilusión y lo hago por él. Al final, estoy trabajando. Lo hago como persona pero también estoy trabajando y lo hago por él", le explicó al presentador.

El programa también ha hecho pensar a Adara Molinero de su pasado en el amor, como también de muchas otras cosas y así se lo ha confesado a Jonan en 'playa Pelícano'. Ambos han compartido una conversación de lo más reveladora, en la que ella recuerda unas palabras que ha compartido con Artùr y donde aparece el nombre de Gianmarco Onestini, y aquí es cuando ella le explica a Jonan todo lo que ocurrió en la relación que ambos tuvieron cuando se conocieron cuando compartieron reality.