la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos. Y también enfermedades... Vamos por partes.

Como cada domingo, Emma García hace un parón en su programa de ‘Fiesta’ para que Ion Aramendi le cuente las novedades que habrá esa noche en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’. Una noticia sobre Manuel ha preocupado a todos en plató, sobre todo a su madre, Raquel Bollo: su hijo ha sido evacuado.

Cuenta el presentador que Manuel ha sido desalojado de la isla por un fuerte dolor que está siendo controlado. Hablarán con él esta noche y llama a la calma para que no cunda el pánico. Pero una madre es una madre y Raquel Bollo no ha podido evitar sentir preocupación ante esta noticia de última hora. “Manuel ha sido desalojado por un tema médico. Está bien, está en observación. Le ha dado un fuerte dolor”, dice Ion Aramendi mientras se toca la barriga (no sabemos si esto tendrá que ver o no, pero Emma García lo relaciona con un dolor estomacal). Al regresar a Plató, la presentadora se encuentra con Raquel Bollo. “Me acabo de enterar. Necesito salir y saber”, dice Raquel. Emma García intenta tranquilizar a la colaboradora transmitiéndole las palabras de Aramendi: “Está todo controlado. Si hubiera pasado algo, la organización te habría avisado”. Raquel teme que sea una peritonitis, aunque le cuadra más que sea una gastroenteritis.

Visitas pruebas y nominados

Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, ya se encuentra en Honduras para sorprender a su hija con una emocionante visita en la que, además, va a poder revivir su pasado como superviviente en los Cayos Cochinos. Paralelamente, los concursantes disputan por parejas un juego de recompensa titulado Pareja a remolque, en el que tienen que exhibir unidos mediante un arnés elástico su capacidad de resistencia y un importante nivel de precisión. Asimismo, el programa muestra cómo han asumido la nominación Raquel Arias, Artùr Dainese, Alma Bollo y Manuel Cortés. Especialmente en el caso de estos dos últimos concursantes: los hermanos coinciden por primera vez como candidatos a la expulsión tras el cambio de opinión de Bosco Blach, que optó en el último momento por incluir directamente en la lista a Alma. Además, se aborda el primer liderazgo de Asraf Beno, compartido con Bosco después de que ambos batieran el récord de 15 minutos en la noria infernal. Presentado por Ion Aramendi y Laura Madrueño.