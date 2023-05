La esperada boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres ha dado mucho que hablar. Muchas 'celebrities' del mundo de la televisión no han querido perderse uno de los eventos del año, y tampoco han querido dejar de compartirlo con sus seguidores en redes sociales. Entre ellas, Belén Esteban, que vistió muy orgullosa en la preboda un look de lentejuelas y una estola de plumas de un impactante color azul eléctrico por el cual ha recibido muchas críticas.

La colaboradora de 'Sálvame', que se ha convertido en el centro de las miradas con sus outfits para el gran día de sus amigos, ha regresado a Madrid sin voz tras disfrutar al máximo este fin de semana inolvidable. "¡Pues sí, sí he bailado!", exclamó Belén con felicidad. Además, destacó la belleza de la ceremonia: "Fue una boda preciosa, llena de amigos, familiares, de gente que queremos. Les deseo una vida para siempre, y los que estuvimos allí, nos quedamos con todo lo que vivimos ahí".

La ocasión también brindó a Belén la oportunidad de aclarar los comentarios en torno a su look en la preboda. "Quiero aclarar una cosa. El día que iba de azul, es que la fiesta era de brilli brilli, teníamos que ir de brilli brilli", explicó con una sonrisa. Ella siempre ha sido conocida por su estilo deslumbrante, y esta ocasión no fue la excepción.

A pesar de la alegría y el entusiasmo del evento, Belén Esteban reveló que su atención ahora se centrará en descansar antes de planificar su propia celebración de amor con Miguel Marcos. "No, no. Primero me tengo que recuperar bien de todo", aseguró con prudencia. Parece que la colaboradora se va a tomar las cosas con calma y cuidar de sí misma antes de embarcarse en nuevos proyectos: "Poco a poco, pero muy bien".

Aunque su voz pueda haberse debilitado, su espíritu inquebrantable y su amor por la vida continúan brillando, asegurando que Belén Esteban siempre será el alma de cualquier fiesta a la que asista y siempre destacará allá donde vaya.