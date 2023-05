Los insultos a Vinicius en el partido que enfrentó este domingo al Real Madrid y Valencia C.F. ha ocupado muchos minutos de 'Al rojo vivo' este lunes. Antonio García Ferreras ha protagonizado un fuerte enfrentamiento en directo con Borja Sanjuan Roca, portavoz del PSOE en València, después de que asegurase en su cuenta de Twitter que el jugador brasileño es una "vergüenza para el fútbol" y la que la tarjeta roja que recibió la celebró "media España", entre otras frases.

"¿De qué me habla de relato de Madrid? ¿Le insultaron de manera xenófoba y racista? ¿Sí o no?", le preguntó el periodista al político socialista. "Hubo unos energúmenos que no representan a Mestalla que insultaron de manera racista a un jugador del Real Madrid, en este caso Vinicius. Yo no quiero que vuelvan a entrar a Mestalla ni a ningún otro campo, pero tampoco me gustaría que la imagen que se trasladase es que es un estadio racista porque es absolutamente falso. La inmensa mayoría de las personas que estaban allí no le insultaron de manera racista a Vinicius ni a ningún jugador. Lo que hicieron fue animar a su equipo", contestó Sanjuan.

ESTOY VOLANDO, le ha hundido la carrera política por dios, que humillada. pic.twitter.com/a20610yfMn — Trunks (@trunksRM) 22 de mayo de 2023

Posteriormente, en un tono muy serio, Ferreras tiró de los tuis de Sanjuan para preguntarle qué quería decir en ellos y si le parecía razonable lo que se vivió en Mestalla en este sentido: "Quiero decir que lo que hay que hacer en un campo de fútbol es que, evidentemente, no haya ningún tipo de racista y que todos debemos demostrar un respeto. Los aficionados y los jugadores, que son un ejemplo para muchísima gente. Creo que hay que exigírselo a muchos futbolistas, entre ellos también a los que llevan la camiseta del Real Madrid, que tienen que ser tan respetuosos como cualquier otro".

"Empezaron a insultar cuando todavía estaba en el autobús. No se había calzado aún las botas, y le estaban llamando 'negro de mierda' y 'puto mono'. ¿Dónde faltó el respeto Vinicius?", le preguntó Ferreras al político valenciano, que volvió a contestarle: "Tristemente, ese recibimiento lo hemos visto en muchos estadios y a muchos jugadores, también al propio Vinicius. Si el árbitro hubiese parado el partido porque había insultos racistas hasta que se hubiera echado a esta persona, yo lo hubiera defendido y aplaudido, pero ayer, y cualquier persona lo vio, Vinicius le faltó a la afición del Valencia de una forma muy grave".

Tras escuchar su respuesta, Sanjuan le pidió a Ferreras que no tergiversase sus palabras, algo que enfureció más al periodista en pleno directo: "Yo no tergiverso nada. El que está manipulando es usted cuando dice aquí que "eso no es lo que ocurre con Vinicius" (en los tuits). Y usted ayer en la televisión, debía escuchar lo que debió escuchar. No fueron 4 ni 40. Fueron más, y usted lo sabe, pero tiene unas elecciones y tiene que vestirse de valencianista".

"El racismo es suficiente grave en este país como para no hacer populismo barato", dijo el comunicador. "Punto número 1. Yo no me visto de antirracista porque vengan las elecciones. Punto número dos. Yo he pedido que los ultras salgan de Mestalla desde el minuto 1. Cuando ha habido y no ha habido elecciones", le contestó el candidato valenciano.