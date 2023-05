El embarazo de Cristina Pedroche sigue su curso. La colaboradora de televisión continúa disfrutando de este momento sin dejar de lado el trabajo y hábitos como el deporte. También se niega a cambiar su modo de vestir y reconoce que sigue usando el mismo tipo de prendas, aunque en una talla superior. De esta forma, la podemos ver con vestidos ceñidos y subida a unos tacones. Su forma de vestir y las decisiones que está tomando a nivel estético, como dejarse el piercing del ombligo, durante la gestación están causando polémica en redes sociales.

La colaboradora colgó varias fotos donde lucía barriga y se apreciaba que su piercing aún estaba ahí. Muchas seguidoras de Pedroche le recomiendan quitarse el pendiente porque le aseguran que es perjudicial para su piel y que los agujeros no se llegan a cerrar nunca. "Yo me quité el piercing en el embarazo de mi hija mayor (ya tiene 7 años) y no me lo había vuelto a poner pensando que se me habría cerrado, pero ayer probé y el agujero sigue ahí", le explicó una chica. Otras le dan motivos por los que debería quitárselo ya: "Yo también me lo quite cuando me quede embarazada, escuche que no era bueno, hice bien porque luego fue cesárea, obviamente en ese momento no puedes ni tener las uñas pintadas".

Dada la controversia que generaba el tema, Cristina Pedroche lo trató en "Zapeando", el programa de La Sexta en el que trabaja. Dani Mateo, el presentador, se mostró en desacuerdo con que lo llevara porque "te va a salir una niña choni", comentó en tono de broma. Ella mostró su tripa y explicó que se trataba de una pieza de plásticos apta para embarazadas. Además, aseguro que si la niña es choni sería "una maravilla". "El chonismo está muy bien", concluyeron los colaboradores del programa.