El día a día en la isla de Supervivientes ha vuelto a hacer los que sentimientos más escondidos afloren en los concursantes y es que una vez más una conversación entre Adara y Manuel ha hecho que la paternidad de Chiquetete vuelva a la palestra. En esta ocasión la diferencia de posturas entre los dos hijos de Raquel Bollo ante este tema volvió a ser más que evidente siendo Alma la que siente un rechazo absoluto hacia su padre habiéndose quedado con muchas preguntas sin respuesta tras su fallecimiento. "Yo he sido la que se ha quedado sin respuestas, nunca he tenido una llamada, un por qué, a mí simplemente no se me ha tratado en ningún aspecto" dejaba claro la joven cuando Carlos Sobera le pregunta al respecto. A pesar del dolor que tiene en su interior, Alma reconocía: "Sí que esperaba que antes de que pasase lo que pasó llegase un por qué que me hiciese perdonar pero no lo he conseguido.

Pensaba que era una de las cosas que iba a conseguir viniendo aquí, hasta ahora no lo he conseguido, espero conseguirlo y si no, seguiré siendo igual de feliz como hasta ahora gracias a las personas más importantes de mi vida que son mi madre y mis abuelos".

Mucho más comprensivo y conciliador, pero con lágrimas en los ojos, se mostraba Manuel ya que no dudaba en reconocer el mérito de la carrera musical de su padre: "Mi admiración como profesional de la música siempre estará" y añadía: "No pensaba hablar de este tema, espero que se haya visto que ha salido con naturalidad". En medio del complicado momento personal que está viviendo Raquel Bollo en España, estas reflexiones de sus hijos le hacen volver una vez más a ese pasado que tiene más que olvidado y que sus hijos aun tienen muy dentro. "Él hablaba de nosotros a la gente como si nos adorara, Él nunca explicó lo que sentía. Mi padre nace un 24 de julio y mi hija nace un 24 de julio" recuerda Manuel una vez más sin poder retener las lágrimas.

"Nunca llegamos a entender por qué mi padre hacía ese tipo de cosas", asegura Manuel y Alma se abre ante esto: "Mi mente me dice que tienes que perdonar, pero mi corazón no perdona. Nadie me ha dado una explicación de por qué a mí no me quieres, por qué conmigo no quieres hablar". Los hermanos explican que nunca han sabido el motivo de la situación y Manuel se termina rompiendo: "Mi madre ha sufrido mucho con este tema con nosotros, es algo que me ha acompañado toda mi vida". Alma ha asegurado que "no" ha conseguido perdonar a su padre, es difícil para ella porque "ha sido la que se ha quedado sin respuestas ni la que nunca ha tenido una llamada" porque simplemente a ella no se le ha tratado en ningún aspecto: "Si que esperaba que antes de que pasase lo que pasó llegaría un porqué aunque no se sirviese, que me hiciera perdonar, no por él sino por mí para no vivir con esas duras y cerrar, pero no lo he conseguido".

Tras sus declaraciones, Rocío Cortés, hija de Chiquetete, ha estallado en 'Sálvame' contra los hermanos Bollo.

"Por favor, dejad a mi padre descansar ya, Bollos. Me parece de vergüenza que tenga que utilizar otra vez a mi padre, que lleva ya 4 años, para dar pena. Se ha criado así porque la madre ha querido, porque mi padre ha querido verlos y mi padre ha querido tener contacto con ellos. Con la niña menos por cosas que no te voy a contar pero con Manuel sí", expresaba muy molesta en primer lugar. Rocío ha asegurado que cree que Manuel y Alma "están sobreactuando" y, a continuación, pasaba a atacar a Raquel Bollo. "Ya bastante tuvo mi padre con todo lo que le hizo esa mujer. Raquel Bollo le dijo a una mánager: "No van a comer ni los tuyos ni los míos". Yo llevo en el psicólogo desde que lo dejaron. Aquí hay la víctima y el verdugo. La verdugo es ella y las víctimas, en verdad, somos Francisco, Antonio y Rocío. Mi hermano está dolido, están tocados de la cabeza por culpa de ella. ¡Ya estoy muy cansada!", declaraba a 'Sálvame'. La hija de Chiquetete señalaba también que los concursantes "están cobrando cada semana" y que había una diferencia entre "los Cortés-Cazalla y los Cortés-Bollo".