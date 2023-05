"Bella! Where the hell have you been, loca?" La frase del famoso meme protagonizado por Taylor Lautner con melena podría volver a escucharse en el remake de Crepúsculo, pero esta vez en formato serial. Cinco años después del final de la saga, Lionsgate busca recrear el éxito de la franquicia que recaudó 3.350 millones de dólares, a pesar de haber tenido una inversión de 401 millones.