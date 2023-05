Raquel Bollo estalló en directo y cargó contra el programa Sálvame y la cadena Telecinco por su forma de tratar su caso de malos tratos. El programa invitó a Rocío Cortés, hija de Chiquetete y Amparo Cazalla, que cargó duramente contra sus hermanos y actuales concursantes de 'Supervivientes', Manuel Cortés y Alma Bollo.

Después de escuchar gritos, las presentadoras de 'Sálvame' salieron al pasillo, encontrándose a la diseñadora sevillana fuera de sí, dedicándole unas duras palabras a Terelu Campos: "El otro día me viste y ni me miraste ni me hablaste".

"Rocío Carrasco es maltratada y yo con tres sentencias, ¿me seguís trayendo gente? ¡Sinvergüenzas! No me habéis dejado cerrar capítulo en la vida. ¿Eso es lo que queríais? ¿Espectáculo? Pues sí, pero la demandan siguen. Que no piense la gente que tengo la imagen que dais. Lo que pasa es que me estoy defendiendo en lo juzgado", continuó diciendo a gritos Bollo. Y remató: "Porque me maltrataron mucho y me habéis seguido maltratando psicológicamente mucho. Me da igual Telecinco y su puta madre. ¡Ya está bien!".

Raquel Bollo: "Habéis echado a colaboradores del plató por hablar de Rocío Carrasco y a mí me los traéis".



No comparto las formas, pero Raquel lleva toda la razón. 'Sálvame' no debería haber llevado nunca a plató a la hija de Chiquetete.pic.twitter.com/uHeh9HV0Mt — Juan Rodríguez ☕ (@juanig_97) 23 de mayo de 2023

En redes sociales han aplaudido su actitud y consideran que ha sido muy valiente al enfrentarse a la cadena. Sin embargo, los comentarios van más allá y piden al Ministerio de Igualdad que tome cartas en el asunto. "Ayer Sálvame llevó a una mujer (Raquel Bollo) víctima de malos tratos al límite, con una crisis de ansiedad, trayendo a la hija de su maltratador, ¿vais a actuar de oficio contra este programa misógino?", solicitó una usuaria. Sobre esta petición planea la sombra de lo que ocurrió con Rocío Carrasco, en cuyo caso se implicó Irene Montero, la ministra de Igualdad, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que la llamó personalmente.

Hola @IgualdadGob

Ayer SÁLVAME llevo a una mujer (Raquel Bollo) víctima de malos tratos al límite ,con una crisis de ansiedad,trayendo a la hija de su maltratador , vais actuar de oficio contra este programa misógino? — Z🇺🇦🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 ♀️♀️♀️🌊🌊🌊 🌈 ✊✊✊ (@LolitaZulay2) 24 de mayo de 2023

Las redes sociales están divididas y también hay un sector que defiende la legitimidad de que la cadena invite a quien quiera. "El mismo derecho tiene la hija mayor de Chiquetete a ir a Tv, como lo tienen los hijos de Chiquetete con Raquel Bollo. El maltratador era el padre, no la hija. A ver si vamos ya enfocando al problema y nos dejamos de hipocresías baratas", comenta un tuitero.