Cuando queda justo un mes para que 'Sálvame' finalice sus emisiones, el programa vivió durante la tarde de ayer uno de los momentos más impactantes de toda su historia. Raquel Bollo explotó en directo contra el formato por llevar a plató a Rocío Cortés, hija de Chiquetete.

"Rocío Carrasco es maltratada y a mí con tres sentencias, ¿me seguís trayendo gente? ¡Sinvergüenzas!", estalló en los pasillos mientras Belén Esteban intentaba calmarla sin éxito. "¡Me da igual Telecinco y su puta madre!", llegó a decir sobre la cadena en la que trabaja.

Tan solo tres horas más tarde, Raquel Bollo se sentaba en el plató de 'Supervivientes' en calidad de defensora de sus hijos, Manuel Cortés y Alma Bollo. Consciente de la repercusión que había tenido la escena que había protagonizado en las instalaciones de Mediaset, en el arranque del programa pidió el turno de palabra para pedir disculpas.

"Esta tarde he vivido una situación desagradable", comenzaba diciendo antes de señalar al formato de La fábrica de la tele: "Después de una presión e injusticia de meses he explotado de malas maneras". "Me gustaría pedir ante todo disculpas a los espectadores y, por supuesto, a Telecinco", añadió en el plató de 'Tierra de Nadie'.

De esta forma, la colaboradora reculó para rectificar su salida de tono sobre la cadena: "Me ha dado muy buenos momentos y, sobre todo, el poder tener un trabajo para sacar a mis hijos adelante". "Lo siento muchísimo por las formas", finalizó para dejar claro que, aunque se arrepiente de su actitud, sigue pensando lo mismo sobre 'Sálvame'.