Tras el problema de salud por el que tuvo que ser evacuado de la isla de 'Supervivientes' con urgencia, Manuel Cortés ha tranquilizado a su familia descartando cualquier problema relacionado con la intervención quirúrgica a la que tuvo que someterse hace años. "Me encuentro bien, un poco dolorido, pero pasan las horas y estoy mucho mejor. Me gustaría tranquilizar a mi familia y a todos porque saben que con el estómago tuve problemas fuertes hace unos años y no tiene nada que ver con esto" explicaba el supervivientes postrado en una camilla.