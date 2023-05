Laura Escanes tiene una vida profesional muy ajetreada que acaba de cancelar, al menos de momento. Así lo ha anunciado la influencer a través de sus redes sociales donde asegura que "he petado".

Desde su separación de Risto Mejide, Laura Escanes ha dado un paso adelante en lo profesional. Ha continuado grabando podcast y también ha participado en el concurso de Antena 3 "El desafío".

Por supuesto, durante todo este tiempo no ha dejado de lado su faceta como "Influencer". Fruto de esa exposición mediática Laura Escanes es uno de los rostros más demandados en las fiestas, alfombras rojas y fotocalls. Ha sido precisamente en una fiesta en Santander donde la que la "it girl" se ha sometido a una batería de preguntas en las que ha revelado algunos aspectos peliagudos.

Una de las preguntas fue que revelase un secreto. "El mayor secreto no te lo voy a decir, porque se puede liar y no quiero", comenzó diciendo la "influencer" que, aunque se hizo de rogar, acabó por soltar prenda: "El otro día meé en la calle, entre dos coches, si me pilla un paparazzi en ese momento... se lía la de Dios, imagínate...".

Precisamente, hace unas semanas hubo un gran revuelo después de que "Sálvame" emitiese unas imágenes en las que a Laura Escanes se le veía la ropa interior al agacharse en la calle. El asunto generó un gran enfado en la "influencer", que criticó al programa públicamente en sus redes sociales.

Razones

Ahora, la influencer ha anunciado en sus redes que cancelaba un evento y explicaba sus razones. "La ansiedad y el pánico no se pueden elegir" y "esta semana he petado". Señala que lleva 48 horas "con ansiedad y mi cuerpo necesita parar". "Los que sufrís de ansiedad y ataques de pánico sabéis de qué os hablo".

En su escrito, la influencer agradece el apoyo de los organizadores del evento que ha cancelado.