Parece que las aguas están revueltas entre las parejas que salieron unidas de La Isla de las Tentaciones. En todas las ediciones del programa los espectadores son testigos del final y comienzo de historias de amor en las villas, aunque no siempre las cosas terminan delante de las cámaras de Telecinco. De hecho, muchas de las conversaciones pendientes han sido resueltas un tiempo después de que los participantes volvieran de la isla y saltan por los aires de manera mediática a través de las redes.

Lester y Patri comenzaron su relación fuera de la isla después de que el canario rompiera en la última hoguera de confrontación con Marta. La pareja, que llevaba junta once años, no superó la prueba y ambos terminaron siendo infieles, aunque la relación de Lester con su tentadora pareció ir más allá. Los que fueron una de las sorpresas de la segunda edición de La Isla de las Tentaciones salieron juntos del programa para seguir conociéndose. Tanto es así que tan solo dos años después pasaron por el altar para darse el sí quiero.

Su relación nunca ha sido fácil. Tras seis meses de relación ambos recibieron con ilusión la noticia del embarazo de dos bebés de Patri, pero terminó sufriendo un aborto que aun así no les quitó las ganas de tener un hijo juntos. Sin embargo, parece que ahora la pareja no pasa por su mejor momento. “A veces por falta de comunicación y cosas que no cuadran acabamos así. Ya llevamos unos días que no paramos de discutir y yo he llegado a mi límite”, contó entre lágrimas Patri en su canal de Mtmad, donde confirmó que “no están pasando por su mejor momento”.

Aunque no se haya producido una ruptura oficial, la extentadora no está convencida de la reconciliación: “No se donde acabará la cosa, estamos bastante mal. La semana que viene me voy a ir a Barcelona, necesito ver a mi familia y pensar qué vamos a hacer”. Patri confirmó que necesitan ese tiempo de “no discutir y pensar las cosas”. Con respecto a su plan de criar a un bebé, ha confesado que “no se ve teniendo un hijo así”. Y es que los problemas de comunicación de la pareja no parecen tener solución a primera vista y así lo han demostrado ambos delante de la cámara. “Creo que yo no soy el que te está desesperando porque no he cambiado, creo que eres tú”, argumentó Lester. La conversación fue subiendo de tono entre ambos, fruto del agobio por el que están pasando y la desorganización de Patri.