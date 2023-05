José Ángel, el Patica, conocido por comer en TikTok los paltos que le hace su madre tras un duro día de trabajo en el campo, se ha presentado a Frist Dates para encontrar pareja. Al verle, Elsa Anka le ha reconocido de su fama y le ha soltado un “con un poquito de pan” y él ha terminado la frase “y con agua fresquita que nunca falte”. Carlos Sobera ha tenido la sensación de que iban a conseguir “lo que TikTok no ha conseguido, una novia”.

Noelia, su cita, se ha presentado como “una cabra loca”. También le ha reconocido por su faceta en internet y se mostró contenta porque tiene algo muy importante en común: a los dos les gusta mucho comer. “Yo no tengo complejo ninguno”, admitió ella. Por eso no le importó que Patica sacase su móvil durante la cena para mostrar a sus seguidores lo que le daban de comer en el programa. “Nos vamos a quedar desmayaos”, ha sentido Patica al ver que en ‘First Dates’ hasta el pan venía en razones modestas “me tenía que haber traído la capacha del campo con un buen bocadillo”. Su conclusión: "hay más plato que comida". El programa, conscientes de la situación, le ofrecieron al terminar la cena un generoso bocadillo de tortilla.

Durante la cena juntos, han hablado sobre todo de "la fama" de Patica, pero también de su experiencias en el amor. José Ángel le ha dicho que nunca había tenido novia: “Estoy soltero y entero”. Ella ha sentido que era virgen y no se ha equivocado. “Soy virgen porque con las que he conocido no se ha dado el caso y prefiero esperar”, comentó él en las preguntas posteriores a la cita.

Noelia no entendía por qué Patica no tenía novia porque ella lo ve un chico trabajador y buena gente. Por esa ella sí aceptó tener una segunda cita con él para seguir conociéndose. Sin embargo, ha sido Patica el que ha rechazado un segundo encuentro porque “no eres mi tipo de chica”.

Entre los detalles que ha revelado de su vida Patica, está el origen de su nombre. Al parecer, su padre se rompió la pierna al caerse del tractor cuando estaba sembrando, le costó mucho recuperarse y le pusieron el mote del Patica. “Yo soy el hijo del Patica”, ha aclarado.

Tras su aparición en el programa, son muchos los seguidores del tiktotker que lo postulan como el próximo participante de Supervivientes, tal como sucedió con Ginés, que se hizo famoso por sus bocadillos en TikTok y acabó siendo uno de los concursantes más polémicos de esta edición.