A pesar del tiempo que llevan divorciados Makoke y Kiko Matamoros, la polémica entre ambos está más de actualidad que nunca. Y la presentadora de Sálvame María Patiño se ha metido en medio de esta polémica, siendo muy dura con sus palabras: "Me has hecho daño".

Y es que hace unos días, Kiko Matamoros aseguró que había sido infiel a Makoke cuando estaban casados. Tras escuchar la declaración de Kiko Matamoros, donde dijo que incluso el tatuaje de su brazo, que Makoke creía que era por ella era por otra mujer, rompió a llorar. Entre lo poco que pudo decir, Makoke señaló que lo sentía sobre todo por las personas que tienen a su alrededor.

"Yo me casé por amor", dijo Makoke, asegurando que "todo me parece tan cruel, es una persona llena de odio". También aseguró que "mi familia no se merece esto". Eso sí, descartó que conociese que le había sido infiel, "es que no sé cuándo miente".

Sin embargo, en Sálvame no tienen la misma versión de lo ocurrido. María Patiño, que había defendido a Makoke en el pasado, rompió una lanza por Kiko Matamoros y le pidió a la exmujer que le deje ser feliz bajo una amenaza de contar algo que ella sabe respecto al primer marido de Makoke.

Vídeo

Pero en el programa de este viernes pusieron un vídeo cuando Patiño defendía a Makoke e, incluso, la llamaban su portavoz. Un vídeo que le dolió a Patiño, quien se dirigió al director del programa para decírselo: "Me has hecho daño". Y siguió, "no quiero que me dé la razón nadie, pero cuando me dicen que soy portavoz es como quitarme un poco el mérito de buscarme la vida y me he sentido…"

Por último, la presentadora aseguró: "Kiko Matamoros está viviendo cosas que creo que tenía que son importantes para él y yo, aunque no seamos amigos, estoy dispuesta a ayudarle y por eso no soy tan clara a la hora de hablar. Pero es verdad, sigo diciéndole a Makoke que a mí no me engaña, sigo manteniendo lo de pasado, creo que Kiko no lo hizo bien".

Está por ver la respuesta de Makoke este fin de semana en Fiesta, donde colabora, ya que a través de sus redes sociales no se ha manifestado aún.