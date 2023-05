No han sido unos meses sencillos para Marisa Jara, la modelo tuvo que ser operada de urgencia por un tumor maligno hace unos meses. Y ahora, Jara anuncia que volverá a pasar por el quirófano: "Me duele la espalda".

Jara ingresó el pasado mes de marzo en el hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, en Sevilla, aquejada de unas molestias. Tras ser atendida por los médicos, tuvo que ser operada de urgencia tras haberle detectado un tumor.

Fue la propia modelo quien explicó lo ocurrido a través de una publicación en sus redes sociales donde aseguraba que, aunque no tiene muchas fuerzas, sí quería contar lo que le había ocurrido. "Un susto ha hecho que me tuvieran que operar de urgencia de otro tumor. Estoy recuperándome y quiero daros las gracias a tod @s por vuestros mensajes con tanto amor y tanto cariño que os escribo y se me saltan las lagrimas porque este cariño me llega y me hace más fuerte".

Tras esta experiencia, la modelo acudió a la televisión para contar la experiencia que había vivido, obteniendo el cariño de muchas personas, entre ellas algunas que habían pasado por una situación similar.

Redes

Y ahora, Marisa Jara vuelve a utilizar sus redes para contar que volverá a operarse, aunque en este caso no tiene nada que ver con el cáncer, sino que pretende quitarse las prótesis que lleva en el pecho y levantar el busto. En la publicación explica que, con el embarazo, "se me cayó mucho (el pecho), además que me duele la espalda del peso".

Para terminar, la modelo asegura que irá contando a sus seguidores el proceso de la operación.