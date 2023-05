La mudanza de Shakira y sus hijos a Miami fue el cierre de una etapa en la vida de la artista y sus hijos. Así lo ha querido representar la artista en el lanzamiento de su nuevo videoclip, ‘Acróstico’, que cuenta con dos especiales invitados en la composición y las voces. Sus hijos, Sasha y Milán, se han unido a su madre para interpretar a piano y cantar cada uno un pedazo del estribillo de la canción en un emotivo vídeo. En él Shakira ha dejado ver a sus seguidores un momento tan íntimo como es el empaquetamiento de todos sus recuerdos de la casa de Barcelona antes de poner rumbo al otro lado del charco.

Han sido meses muy difíciles para la artista colombiana. Desde su separación de Gerard Piqué, la de Barranquilla ha venido mostrando su camino hacia la sanación a través de la música. Shakira consiguió hacer de su peor momento tres canciones mundiales con las que incluso ganó varios records guiness -estos galardondes fueron gracias a su sesión junto a Bizarrrap-. Aquella etapa decidió cerrarla junto a otra artista colombiana, Karol G, como parte de su álbum. Su canción conjunta llevó por nombre ‘TQG’ -Te Quedó Grande- y fue interpretada por la audiencia como un dardo a las ex parejas de ambas. Tal y como ha contado Karol G en alguna entrevista como la concedida a El Hormiguero, Shakira le pidió que esta canción fuera lanzada después de la ‘Bizarrap Session #53’ para cerrar una etapa definitiva.

‘Acróstico’ ha llegado a los corazones de la audiencia, que ya señalan esta canción como un dardo mucho más doloroso hacia Gerard Piqué que el que pudiera ser cualquier otro de sus lanzamientos. Hay varios mensajes en el videoclip que han llamado la atención del público, como la bañera con tres patos dentro del agua y un pato más grande fuera. Esto podría ser referido al gesto que Piqué hacía cada vez que metía gol ya que el cumpleaños de ambos es el 2 de febrero.

La que se ha convertido en una de las canciones más sentidas de la colombiana ha tenido un mensaje especial que la misma Shakira ha compartido a través de Instagram. Y es que sin duda la canción está cargada del amor profundo que la artista tiene hacia sus hijos: “Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, ¡es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá.”

Ni Judas se atrevió a tanto. pic.twitter.com/FHesz8ffuL — Óscar P. (@oscarpel) 24 de mayo de 2023

Pero Piqué ha colgado una foto en la que aparece con Clara Chía. Y uno de los cantantes más allegados a la colombiana ha dado like a la publicación, lo que la gente ha interpretado como una traición: "Ni Judas llego tan lejos"