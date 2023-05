Hace unos días se celebró la final de Eurovisión, cuyo resultado revolucionó las redes. Y es que el público concedió a la actuación de Blanca Paloma, representante española, un total de cinco puntos, lo que causó el enfado de los espectadores. Finalmente la intérprete de ‘Eaea’ se hizo con el puesto número 17 y el primer puesto se lo llevó una veterana en el concurso, Loreen, con su canción ‘Tatoo’. La artista se hizo, además de con el micrófono de premiada, con un record que ninguna otra concursante había batido antes: el de ganar dos veces Eurovisión. La primera ocasión fue en 2012, con su canción ‘Euphoria’.

España se quedó muy lejos del tercer puesto que alcanzó el año pasado, aunque muchos aseguran ver los resquicios de ‘SloMo’ en muchas otras apuestas de este año. Chanel se convirtió en una figura de lo más icónica tras su paso por Eurovisión. La cantante fue seleccionada por el jurado para representar a España en el festival europeo a través del Benidorm Fest y en seguida se levantó la polémica en redes. Y es que no a todo el mundo le gustó la decisión y pensaban que era la peor apuesta para llevar a un evento tan grande. Sin embargo, los resultados finales y la puesta en escena dejaron boquiabierto a todo el país. La cosa no quedó ahí: Chanel se alzó con el tercer puesto y consiguió uno de los mejores resultados de la historia de nuestra participación.

D mmnto no. Peeeeeero. Nunca digas nunca — Chanel Terrero (@ChanelTerrero) 14 de mayo de 2023

La artista sacó su faceta de bailarina durante la actuación, ya que su currículum antes de dar el salto a la fama contaba con hitos como el formar parte del elenco del musical El Rey León. Slomo dio el salto más allá de Eurovisión y se convirtió en una canción para sonar en la radio y en distintos eventos dado su ritmo y su letra pegadiza. De hecho, en Spotify cuenta con más de 59 millones de reproducciones.

En cuanto a sus proyectos personales, ahora mismo es jurado del programa musical de Televisión Española ‘Cover Night’. La artista no pierde el contacto con su público y lanzó una publicación a través de su cuenta oficial de Twitter para que sus seguidores le hicieran todas las preguntas que quisieran. Un usuario lanzó una cuestión muy al hilo de la actualidad de los últimos días: “¿Te volverías a presentar otra vez a Eurovisión como este año hizo Loreen?”. La respuesta de Chanel no terminó de convencer a la audiencia, ya que no se decantó por un sí ni por un no: “De momento no, pero nunca digas nunca.”.