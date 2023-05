De forma sorprendente, Jota Peleteiro, ha anunciado su boda. Algo que ha pillado de improviso a muchas personas, entre ellas la modelo Jessica Bueno, con la que rompió su relación el pasado mes de noviembre. Aún así, la modelo ha reaccionado a este anuncio con una publicación en sus redes: "No es la misma de antes".

Hace unos meses, Jota Peleteiro utilizaba sus redes sociales para dejar a entrever que el motivo real de su ruptura sentimental con Jessica Bueno era otro al que había trascendido con anterioridad. Publicaba una imagen en la que se podía ver a su expareja con un hombre disfrutando de una velada en un restaurante con un enigmático mensaje. "¿Como era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar?" escribía el futbolista y añadía "pues sí, la verdad es que sí". En la imagen podíamos ver a Jessica comiendo con un hombre que mira fijamente su móvil, pero no todo quedaba ahí... ya que Jota finalizaba esta publicación con el siguiente texto: "Como tiene el ojo el Divildos. No falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines". Unas declaraciones de lo más reveladoras a pesar de escribir Dibildos con 'v', refiriéndose al hombre así por su relación sentimental en el pasado con Lara Dibildos. El susodicho: Pablo Marqués, un modelo que habría iniciado algo más que una amistad con Jessica.

Boda

Pues ahora se ha pronunciado Jesica Bueno sobre el anuncio de la boda de su expareja de una forma dilapidante. "No es la misma de antes. Ya ni se echa de menos ni se deja para después. Se siente más libre, fuerte y segura de sí misma. Es capaz de encontrar paz y locura en la misma persona, en ella. Se sabe mirar con buenos ojos y se escucha", escribió.

No es una cita suya, sino del escritor Cristian Llorens con el que la modelo se sintió muy identificada.