El final de 'Sálvame' está escrito desde hace más de dos semanas. El magacín vespertino de Telecinco terminará para siempre el próximo 23 de junio, tal como informó YOTELE el viernes 12 de mayo y confirmó Mediaset en un comunicado tres días después.

Sin embargo, parece que su productora se niega a aceptar su cancelación. Tal y como recogió este portal, sus diferentes satélites en las redes sociales están empeñados en hacer creer a sus seguidores que el programa podría tener algún tipo de futuro, lanzando insinuaciones y mensajes subliminales para generar el falso debate de su posible continuidad.

Este portal desmintió la semana pasada este extremo, tras verificar con los diferentes operadores y plataformas que no tenían ningún tipo de interés por emitir ese programa.

Tras quedar claro que esta posibilidad era inviable, el entorno de la productora participada por Mediaset ha ido deslizando en las últimas horas que el grupo de Cuatro y Telecinco podría estar planteándose dar marcha atrás en su decisión y finalmente seguir emitiendo 'Sálvame', a pesar de lo anunciado.

Pero nada más lejos de la realidad. Este portal se ha puesto en contacto con Mediaset, que ha desmentido de manera tajante estos rumores y confirmado que los planes con el final de 'Sálvame' siguen según lo previsto. La carrera periodística de Laura Fa no deja lugar a dudas y es que su recorrido habla por si solo. Ahora, como colaboradora de Sálvame, tiene que plantearse el futuro y aunque está inmersa en muchos proyectos, el final del programa le afecta como al resto de sus compañeros.

Como amante de la profesión periodística, espera seguir triunfando como profesional y seguir avanzando con su carrera, haciendo siempre lo que más le gusta. Pero esto, nos ha llevado a reflexionar con ella, cuál sería su alternativa si todo esto no funcionara. Laura ha recordado antiguos trabajos y es que la periodista hubo un tiempo en el que ejerció como visitadora médica... ¿A qué no te lo esperabas? Es algo que no descarta de sus planes, pero sí hay algo que tiene todavía clavado... La política.

A la colaboradora le encantaría trabajar en su ciudad natal en alguna causa social u organización, por lo que la política sí está en sus planes y mucho más presente de lo que pensábamos. "No descarto esa opción aunque durante una etapa de mi vida fui visitadora médica, no lo descarto".