Terelu Campos sufría un accidente este viernes por la noche durante la emisión de la 'Sálvame Fashion Week': es que se rompía el dedo gordo del pie en uno de los ensayos. Parece como habitual que alguno de los colaboradores sufra, por desgracia, lesiones en estos eventazos históricos para la televisión.

Mientras que Terelu se encontraba en Mediaset, su hija, Alejandra Rubio disfrutaba como nadie en una fiesta organizada por Unicorn, donde sorprendentemente también coincidió con Belén Rodríguez. Al abandonar el sitio, le preguntábamos por esta noticia y nos confesaba que "he flipado, está ahí, fastidiada".

Ha sido María Patiño quien ha interrumpido una conexión en directo de Nuria Marín con Eduardo Navarrete para informar de lo sucedido: “Lo cuento para que la gente valore, es algo que ha ocurrido al inicio del programa. Se ha roto el dedo godo del pie y ustedes no han notado nada”. Vemos al médico atendiendo a la presentadora. “Me da igual que me pinchéis. Si me quita el dolor, me importa un pimiento”, la escuchamos decir a Terelu. Es atendida y ha desfilado igualmente en el emotivo arranque del programa.

“Lo tengo fisurado como mínimo”, dice, y reconoce que le duele. Ha sufrido un traspiés con la bota y ese ha sido el origen de su accidente. Se toma a broma que digan que ha sido chutando un balón.

Como decíamos, era la primera vez que la nieta de María Teresa Campos se reencuentra con Belén, después de la polémica suscitada debido a que las Campos acusaban a la colaboradora de ser el 'topo' de la familia. Alejandra evitaba explicar cómo ha sido el momento en el que se han visto y dejaba claro que "no, conmigo no vuelan las gambas en ningún lado, yo es que no me meto, ya sabéis tengo mi vida y feliz".

Por último, Alejandra nos comentaba que no tienen temor alguno a que Belén haya interpuesto, supuestamente, una demanda a su familia para defenderse en los juzgados de las acusaciones: "¿Yo? un miedo... no duermo por la noche". De esta manera, parece que la joven se quiere mantener al margen de todas las polémicas en las que se ha visto en vuelta su familia.

Alejandra rubio se ha sincerado en Fiesta, el programa de Telecinco conducido por Emma García en el que colabora, sobre cómo está su abuela. "Hay como una especie de pacto interno en el que hemos acordado no contar nada de mi abuela y mi madre lo intenta cumplir siempre, mi tía Carmen, por el momento en el que está, a veces no lo cumple". "Yo también paso mucho tiempo con mi abuela y he oído cosas que no cuadran con la realidad, al menos a la realidad que yo vivo con ella (...) No es verdad que mi madre y mi tía estén pasando por un bache, pero sí me consta que han hablado después del malentendido (...) Yo me mantengo al margen de todo esto porque es una cosa entre hermanas y yo no me quiero meter, prefiero no participar porque sé que es doloroso para ellas". "Claro que las dos se encargan de mi abuela, pero donde más tiempo pasa y donde duerme es en casa de mi madre (...) Gracias a mi abuela hemos hecho lo que hemos querido y hemos tenido la vida que hemos querido, ahora toca respetarla y dejarla tranquila".