'Sálvame' se prepara para su final en Telecinco tras 14 años en las tardes del canal. La nueva directiva de Mediaset ha tomado la decisión de cancelar el espacio de Jorge Javier Vázquez, que está dando sus últimos coletazos de vida con mucho humor y con algún que otro dardo al grupo de comunicación por sus nuevos planes empresariales.

Hasta la llegada de Ana Rosa Quintana en septiembre, Sandra Barneda se pondrá al frente de 'Así es la vida', un formato producido por Cuarzo (Banijay) abierto a diferentes temáticas que se abordarán desde una perspectiva rigurosa y respetuosa.

Además Jorge Javier Vázquez abandona Telecinco de manera temporal. Mediaset ha comunicado de manera oficial que el presentador se encuentra de baja médica, por lo que no presentará en los próximos días 'Sálvame', ‘Supervivientes' y 'Viernes Deluxe'.

Por el momento, se desconoce el motivo exacto por el que el catalán se ausentará de sus obligaciones habituales, si bien no se apunta a una dolencia de gravedad y se presupone que su reincorporación no tardará en producirse.

Las semana pasada saltaron las alarmas cuando Jorge Javier Vázquez no se presentaba en ‘Sálvame' el día que estaba previsto. Pero tampoco acudió a sus otras dos citas televisivas, algo que no fue un problema, al igual que en el magacin e nocturno de la noche de los viernes ni en el reality, donde le sustituyeron María Patiño y Carlos Sobera, respectivamente. Sin embargo, nadie comentaba lo que estaba pasando, hasta que Sobera fue quien dio las primeras explicaciones ante la inesperada ausencia en pantalla del conductor habitual de 'Supervivientes' en la noche de los jueves. "Se encuentra indispuesto. Un besazo fuerte, ahí estamos contigo", dijo en directo, añadiendo que estaría de vuelta "en unos días".

El final de Sálvame ha sido de lo más comentado. Muchos achacan la cancelación a una baja audiencia del espacio y a un cambio de dinámica en Mediaset respecto a su contenido. No obstante, una famosa ha confesado que ella es la persona que está detrás de la cancelación del programa. Aramis Fuster ha hecho esta sorprendente declaración en el programa La gran contradicción de 8tv. “¿Has provocado el final de Sálvame?”, le preguntaban. “Sí, completamente. Presumo de ello”, respondía. “Al que me ha faltado el respeto, dije: '¿Sí? Vale. Me callo, transijo y cobro'. He cobrado millonadas de Sálvame, pero hasta que a mí se me llenan los cojones y digo que se ha acabado”, explica.

Que dice Aramís Fuster que ella ha provocado el final de Sálvame (son sus poderes, se sobreentiende) Jajajaja @salvameoficial 🤣 😜 A esta mujer la falta una patata pa'l kilo #SalvameNoSeToca26M pic.twitter.com/oNysaNTT5A — Désirée Sanz👭🏳️‍🌈♀️🎗💜 (@DesireeSanz) 26 de mayo de 2023

“No lo metí en el libro negro el primer día. Esto se lo han ido ganando a pulso”, matizaba.