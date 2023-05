Una experiencia cercana a la muerte. Eso es lo que vivió José Manuel Parada, que estuvo a punto de morir, tal y como contó este domingo en Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco. Parada señaló que, al ver la muerte tan de cerca, trató de quitar rencillas con algunas personas: "Me despedí de Chelo".

José Manuel Parada está estrechamente ligado al mundo de la radio, aunque también ha hecho sus pinitos en la televisión, quién no lo recuerda presentando Cine de barrio en TVE junto a su pianista. En 1988 pasa a trabajar en Televisión Española, donde debuta en el espacio musical Contigo, presentado por Pedro Rollán y en 1989 se incorpora a Radio Nacional de España, donde presenta el espacio nocturno La radio de las sábanas blancas hasta 1994.

En 1989-1990 presenta El salero y en 1991 presenta Arco de triunfo con Isabel Gemio y colabora hasta 1996 en el programa diario Pasa la vida presentado por María Teresa Campos en TVE. En 1992-1993 presenta Ay vida mía con Mari Carmen y sus muñecos en TVE y entre 1994 y 1997 presenta Parada en La 1 en RNE. El 10 de julio de 1995 estrena Cine de barrio en La 2, un programa de cine español que dirige y presenta y que es emitido los sábados por la tarde, que debido a su buena acogida, pasó a La 1 el 21 de octubre de 1995. Dentro del programa se emitía una película española de los años 1960 o 1970, y se charlaba con uno o varios de sus intérpretes —viejas glorias del cine nacional—. En el programa le acompañaban al piano, Pablo Sebastián, primero y Eloísa Martín, después y los colaboradores Miguel Caiceo (1996-1997), Julia Bustamante (1997-1999) y Eva León (1999-2004). También cantaba y lo hacía muy bien.

En 1997 condujo Hale Bopp —un programa de descubrimiento de jóvenes talentos— e intervino en un episodio de la serie Hostal Royal Manzanares interpretando el papel de Stefano, ambos en TVE. En 1999 presentó Curso del 99 y en 2001 Amigos en la noche—con Isabel Pantoja—, los dos en TVE. En marzo de 1999 creó su propia productora, Sil Producciones S.L., a través de la cual financia su propio programa y otros. En 2007 volvió a televisión, colaborando como colaborador en el programa de actualidad Está pasando, que presentaban Emilio Pineda y Lucía Riaño en Telecinco. Tras la cancelación de ese espacio, en 2009 se une al equipo de María Teresa Campos, en diversos programas en los que repasaban los momentos más importantes de la vida de celebridades españolas y que desde marzo de 2010 pasa a titularse ¡Qué tiempo tan feliz!.

En mayo de 2010, acepta ser concursante del reality Supervivientes: Perdidos en Nicaragua (2010) —donde permaneció nueve días— y en junio de 2010 hizo un cameo en la serie La que se avecina de Telecinco. Tras su participación en Supervivientes, se vio envuelto en una polémica con los concursantes del reality al ser acusado de haber provocado la expulsión de uno de los participantes y la del torero Óscar Higares al contar en la isla que este iba a ser el ganador. En su primera aparición en el plató del programa Supervivientes, el presentador, Jesús Vázquez, tuvo que cortar la entrevista debido a que sacó a la luz un desagradable tema de su pasado causando con esto el abandono del plató.

En agosto de 2010 ficha por la cadena rival, Antena 3, para colaborar en el programa de crónica social DEC, donde se mantiene hasta la cancelación del programa en 2011. Desde 2012 es colaborador habitual del espacio Nuestro cine español en Trece, presentado por Inés Ballester. En octubre de 2015 reaparece en La 1 de TVE, como invitado de Cine de barrio, casi 12 años después de ser despedido del programa, para ser entrevistado por Concha Velasco con motivo del 20.º aniversario del programa. Desde 2015 presenta y dirige Parada en libertad en Libertad FM.

Pero esta vez Parada no se sentó para hablar sobre su profesión, sino que acudió a Fiesta para contar un problema de salud que le hizo temer por su vida. Ingresó en el hospital el pasado 28 de abril, donde tuvo que ser operado debido a un problema, que no ha desvelado en el programa.

"Ya pasó, estoy estupendo ahora lo puedo decir, antes me lo callaba un poco (…) Pero sí que es verdad, no he exagerado nada cuando antes de ir al hospital me despedía de la vida porque no sabía lo que podía pasar", explicó, señalando que "me descubrieron que tenia una intolerancia a la anestesia y entonces cada vez que tengo que ir a un quirófano me lo tengo que pensar y mucho porque no sabes lo que puede ocurrir".

Así que el presentador decidió despedirse de sus seres más queridos, pero también saldar rencillas pendientes. "’Me despedí de la vida, llamé a gente con la que tenía incluso rencillas pendientes (…) No podía hablar pero sí podía escribir, había dicho que no quería hablar, pero si soy sincero una de las primeras personas a las que le escribí fue a Chelo".

Y es que es en estos momentos cuando nos acordamos de todas las personas que queremos.