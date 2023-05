Estos días se ha hablado sobre el ingreso de Tamara Falcó en una clínica con el objetivo de adelgazar unos kilos de cara a su boda, que tendrá lugar el 8 de julio . Este hecho no ha pasado desapercibido para Marta López Álamo, que pasará por el altar dentro de una semana, quien aseguró: "Me parece aberrante".

10 kilos

Pues esta última semana, el programa contó en exclusiva que Tamara Falcó ingresaría en una clínica para perder peso de cara a su boda en julio y Marta López, que también pasará por el altar, pero mucho antes, ha acabado metiéndose en harina para hablar al respecto. "No sé si es verdad que Tamara Falcó ha recurrido a regímenes estrictos para perder 10 kilos en un mes, pero si es así, ha sido en parte probablemente provocado por la constante opinión pública en torno a su peso en los medios", destaca la modelo en una publicación de Instagram.

La novia de Kiko Matamoros asegura que "me parece aberrante que se juzgue así a la ligera el físico de una persona cuando coge o perder peso, si no tiene ningún tipo de problema con haber podido o no coger peso, se lo podéis estar creando con vuestras constantes opiniones sobre si ha aumentado o no su talla. Y me parece aún peor que en programas se dedique una sección a comentar su físico. Lo tenía que decir".

Por último, Marta López Álamo pide "que se le deje estar como le dé la gana y que nadie tenga que analizar su físico, sería un comportamiento propio de personas adultas, evolucionadas, y que se supone que tienen el 'no juzgar' por bandera. No lo digo por nadie, ni por ningún medio, es que son TODOS".