Con permiso de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la de Kiko Matamoros y Marta López será una de las bodas más esperadas del año. La pareja se dará el 'sí quiero' después de cuatro años de relación el próximo 2 de junio en la Basílica de San Miguel y, a tres semanas de su gran día, han empezado las comparaciones entre su enlace y el que el colaborador protagonizó con Makoke en 2016.

Ha sido 'Sálvame' quien ha 'levantado la liebre' al preguntar a sus tertulianos cuál de las dos bodas de Kiko tiene más 'valor' y 'caché'; y las opiniones dejan claro que en ocasiones las comparaciones son odiosas. Para Carmen Borrego, Alonso Caparrós y Adela González valía más la de Makoke, mientras que Kiko Hernández, Chelo García Cortés y José Antonio Canales Rivera creen que la de Marta es más importante, además de más bonita por lo enamoradísimos que están. María Patiño, por su parte, ha reconocido que periodísticamente tenía más morbo la primera pero como belleza y símbolo de amor, la segunda.

Una comparativa a la que Marta López no ha tardado en reaccionar con contundencia, dejando claro que "no voy a hablar de eso, nunca lo he hecho y no voy a hacerlo ahora. Yo estoy centrada en mi boda y lo feliz que voy a ser es día y no voy a decir nada más". "Quien quiera comparar que compare y quien no, no. Me da igual, yo voy a vivir mi momento con mi pareja, mis amigos, mi familia y mis seres queridos, paso de rollos, de verdad, siempre ha pasado" añade, dejando en el aire si le incomoda que la comparen constantemente con Makoke: "Las comparaciones son odiosas pero no voy a entrar en eso. No ofende quien quiere sino quien puede, exactamente".

"No soy un robot, siento, padezco un montón de cosas, pero no con esto, con un montón de cosas en la vida, pero mira, sinceramente muchísimo mejor a veces callarse que hablar. Es difícil, cuesta mucho callarse, cuesta mucho, mucho, pero ya está, es lo que me sale y lo que creo que es mejor y más adecuado para mí, para la persona que más quiero y para mi familia y todo el mundo que me quiere" sentencia, dejando clara su postura de mantenerse al margen de las polémicas.

Por eso, y a pesar de que Makoke ha definido a Kiko como una persona llena de odio y de rencor, la modelo se muerde la lengua y asegura que "no tiene ningún sentido, me voy a casar con él, pero no entro en nada de lo que haya dicho ella". "En nada. Estoy muy ocupada pensando en otras cosas" afirma.

En plena cuenta atrás para su boda, Marta desvela que ya lo tienen todo preparado y espera sorprendernos tanto con la música -"va a ser preciosa tanto la ceremonia como la recepción"- como con sus vestidos de novia: "Estoy muy contenta, tengo una suerte enorme, tengo a dos diseñadores que me van a hacer los trajes. Serán tres vestidos y dos diseñadores como la copa de un pino y feliz, desde el primer momento".

Pero ayer, Marta López decidió salir de fiesta, y mientras se maquillaba, descubrió que "es la última noche que salgo soltera": "En una semana estaré casada", aseguró la influencer.