Telecinco emite, a partir de las 22:00 horas, una nueva gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras. La nueva concursante secreta, Raquel Arias, es sorprendida con la visita de su madre, en la nueva gala del programa. Tras su expulsión el jueves, la dirección del programa le ha dado una oportunidad de continuar en la aventura si lograba sobrevivir los próximos días en un lugar cercano a la playa sin ser descubierta por sus excompañeros. Paralelamente, el programa aborda la última hora de la aventura con especial atención, entre otras situaciones, al estado de salud de Manuel, que ha tenido que abandonar de nuevo el grupo y vuelve a estar en observación médica. Asimismo, los supervivientes disputan un sorprendente juego de recompensa. Además, el espacio acoge la actuación musical de Charlie USG, que canta el tema Estamos a un beso.

Jonan Wiergo ha sufrido un bajón en 'Supervivientes' como nunca antes. Los concursantes llevan más de ochenta días sobreviviendo y cada vez pesa más la dureza del concurso y el estar separados de sus familiares y allegados. Sintiendo que no podía resistirlo más, Jonan activó el protocolo de abandono. Jonan sentía que no podía más. Una mañana se despertó convencido de que su concurso había terminado, así que reunió a sus compañeros para pedirles que le nominasen en la próxima gala. "Me quiero ir. O sea, lloro todas las noches y no me hace falta llegar a la final. Nunca lo he dicho tan claro pero a lo mejor Alma y Adara no me nominan pero... a los demás os lo pido por favor", decía muy serio. Pero cuando Asraf Beno le respondía que no lo haría debido al aprecio que le tenía, Jonan no podía contener las lágrimas y lo que empezó siendo una petición terminó por ser una súplica. "¡No me dejéis aquí más! Me da igual que me digáis que queda poco. Llevo ochenta días. Necesito salir por la Palapa y sentir que estoy fuera de aquí", explicaba Jonan totalmente roto en llanto. Algunas compañeras como Adara también se emocionaban ante la desesperación del concursante. Para él, estaba claro: "Jonan Wiergo no está en el concurso", repetía. Y en concreto pedía perdón a Adara y Alma, sus grandes amigas en la isla: "Lo siento, bebés, pero no puedo más".

En una nueva gala de 'Supervivientes', Carlos Sobera conectaba con el concursante, que se encontraba en la cabaña presidencial tras haber activado el protocolo de abandono. El presentador pudo hablar con el concursante sobre cómo se sentía. "Creo que he tomado la decisión correcta pero me siento mal por mi hermana, por Lucas, por la gente que me ha apoyado... no puedo más, Carlos", le confesaba Jonan. "Yo si me quedo no soy feliz. Necesito volver a sonreír y vivir", añadía.

Jonan Wiergo parecía decidido a continuar con su decisión de abandonar el reality. Sin embargo, una conexión con sus amigos Dulceida, Luc Loren y Paula Gonu le hizo reflexionar. Los influencers intentaron por todos los medios insuflarle ánimos porque "queda muy poco", a pesar de que él les aseguraba que no podía resistir más. "Amor, lo entendemos. Pero realmente te queda muy poco. No lo tires por tierra. No te imaginas lo bien que lo estás haciendo. Además, le hiciste una promesa a Cristian", le recordaba entonces Dulceida.

"Te vas a arrepentir después. ¡No eres consciente del concursazo que estás haciendo! Toda España está flipando contigo. No eres consciente. ¡Los legendarios no se rinden nunca, hermana!", coincidía Luc Loren. Jonan por fin sonrió e incluso bromeó diciendo que "Patricia Donoso era una legendaria y se fue". Al final, Paula Gonu, Luc Loren y Dulceida se plantaron diciendo que no le permitían irse mientras el público mostraba su apoyo al concursante aplaudiendo sonoramente.

Antes de que Jonan regresase a la Palapa, Adara y Alma justo se habían venido abajo hablando de su marcha de la convivencia. La hija de Raquel Bollo llevaba, además, desde el principio del concurso con él. "Creo que no encontraba la motivación y la ilusión. Creo que psicológicamente no ha podido más", apuntaba Adara en la gala. Así que cuando Jonan reapareció en la Palapa se animaron a más no poder, tanto ellas como sus compañeros. "No puedo veros llorar así", reaccionaba Jonan.

"Ha llegado el momento de que cuentes tu decisión", expresaba entonces Carlos Sobera. Entre lágrimas "Me ha dolido mucho escuchar cómo lloraban Alma y Adara cuando me fui. Tengo una ideología y una mente muy fuertes a pesar de que ahora me estén fallando. Nunca he dejado a unas amigas llorar así que quiero dormir con vosotras", anunciaba Jonan Wiergo mientras sus amigas gritaban de emoción y el público ovacionaba la decisión del superviviente de seguir en el concurso.

Cambio de presentador

El pasado martes, Carlos Sobera sorprendía presentado el programa en lugar de Jorge Javier Vázquez. "Se que ahora mismo todos estarán pensando cuánto ha enguapecido Jorge Javier", bromeaba el presentador. Por lo visto, el presentador estaba "indispuesto y se encontraba en casa". Vázquez tampoco pudo estar al frente de la Sálvame Fashion Week, que finalmente presentó María Patiño. Esta novhe, Ion Aramendo estará al frente de la gala de supervivientes, como todos los domingo. La grand dua que queda en el aire es si Sobera volverá a repetir como presentador el martes o finalmente regresará Jorge Javier.