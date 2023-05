Fiesta, el programa de Emma García en Telecinco, ha comenzado su edición de este sábado con la intención de descubrir a la "verdadera" Yaiza. Y es que la concursante de Supervivientes se ha enfrentado a una regresión: "Ginés se va a quedar de piedra".

El programa cuenta con un destacado plantel de colaboradores, quienes debatieron sobre la verdadera cara de Yaiza, la que fuera concursante de Supervivientes. En este sentido hay un poco de todo, entre los que se creen a la concursante como los que aseguran que tiene una cara distinta una vez que no están los focos delante.

El programa también ha contactado con una de las examantes de Ginés, así como con un familiar de Yaiza, que asegura que, a diferencia de lo que dice ella, no sufrió malos tratos por su madre. Y que, de hecho, preocupa su estado de salud tras ver todo lo que su hija anda diciendo de ella.

Viaje a Honduras

Miriam Corregüela ha decidido apartarse de los platós de televisión temporalmente porque, en sus palabras, lo ha pasado muy mal al darse cuenta de todos los errores que ha cometido su padre, Ginés Corregüela. Pero no solo ha tomado esa determinación, ya que también ha optado por no hablar fuera de cámaras con el rey de los bocadillos. Hay gente que está criticando esa decisión, así como la que tomó hace ya casi dos meses, cuando fue con su madre, Isabel Hurtado, a Honduras para visitar al tiktoker.

"Decís que yo le tendría que haber dicho a mi madre que no fuese a Honduras", ha comentado Miriam en sus stories de Instagram, donde ha querido darle respuesta a este tipo de críticas, explicando que, ante la oferta de la organización del programa de ir a visitarle juntas en familia, ellas la aceptaron "como un acto de bondad" para apoyar y animar al tiktoker. "Mi madre ya lo ha dicho por activa y por pasiva", ha comentado la andaluza, añadiendo que ella "no es nadie" para darle órdenes a su madre, de la que Ginés se divorció en febrero de este año, pocas semanas antes del comienzo de 'Supervivientes 2023'. Con estas palabras, Miriam Corregüela ha dejado claro cuál es el verdadero motivo por el que su madre fue a visitar a su exmarido a los Cayos Cochinos a principios de abril, cuando la novia del tiktoker, Yaiza Martín, todavía no estaba concursando en 'Supervivientes 2023'. Asimismo, la andaluza se ha mostrado orgullosa de la decisión de Isabel: "Hicimos un acto de bondad y la vida nos está devolviendo cosas bonitas y buenas".