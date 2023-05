Siempre tan clara y directa, Tamara Gorro fue una de las defensoras públicas de Ana Obregón desde sus redes sociales y el programa en el que colabora, 'Y ahora Sonsoles'. La actriz fue de lo más criticada tras conocerse que había sido madre por gestación subrogada en Miami y 'La Gorro' dio la cara por ella sin tapujos.

Y la sigue dando. Europa Press hablaba hace unos días con la colaboradora en la fiesta de 'Vanitatis' y se declaró ante los micrófonos incondicional de Ana Obregón: "tengo muchas ganas de que venga". La influencer cree que Ana "va a tapar muchas bocas" cuando se emita la tan esperada entrevista con Bertín Osborne, aunque "ya las tapó con el libro ¿eh? Ha tapado muchas bocas con el libro aunque bueno, los detractores siempre van a estar ahí, yo creo que eso es algo con lo que ella cuenta, pero yo tengo muchísimas ganas de escucharla, muchas, creo que es necesario también sí, es necesario, sí".

Tamara, que está repleta de amor tras sus éxitos profesionales, nos comentaba que "hay otro proyecto bastante interesante por delante, pero no puedo decir nada porque si no luego se cae, es todo profesional".

En lo referente a su vida personal nos confesaba que está cerrada al amor: "nunca se puede decir 'nunca', pero ni quiero, ni me apetece". Y en cuanto a su exmarido, lo tiene claro: "todo lo que le pase a Ezequiel, todo lo que le haga feliz y todo lo que le haga bien a mí me va a hacer bien".

Eso sí, Tamara nos ha dejado claro que la buena relación con Ezequiel es el resultado de quererse mucho: "Amando mucho, amando mucho. Yo a Ezequiel le amo y él a mí me ama, y eso va a ser así creo que siempre, entonces todo lo que a él le hace feliz, a mí me hace feliz, es así".

Aunque son muchas las bromas que le hacen sobre una posible nueva ilusión, la influencer nos ha desvelado que no entra en sus planes enamorarse: "No, ahora mismo no, no, no, no tengo tiempo para amoríos. Tengo muchos ya, tengo a mi niña, tengo a mi niño. No, para nada, no quiero, y que no llegue porque no va a llegar". De hecho, lo más importante para ella es "mi recuperación total, que yo me he puesto de límite este año, pero eso nunca se sabe. Pero volvemos a avanzar, y lo estoy consiguiendo este año ¿eh?, estoy avanzando, estoy avanzando. Pero ya está, centrada en mí y poco más".