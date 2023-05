A pesar de las ganas que Manuel Cortés tenía de disfrutar de la aventura de 'Supervivientes', el equipo médico le ha aconsejado que abandone el concurso. Aunque el hijo de Raquel Bollo estaba disfrutando al máximo de esta aventura en la que ha contado con el apoyo incondicional de su hermana Alma en todo momento, Manuel tiene que volver a España tras algunos días aislado del resto de concursantes y en observación. Aunque esta era la última noticia que Manuel quería escuchar, el joven ha reconocido que se lo esperaba y es que ha visto como su cuerpo no le estaba respondiendo como debía en los últimos días.

Ion Aramendi ha conectado en directo con Manuel Cortés para preguntarle cómo se encuentra. "El cuerpo no me responde como yo quisiera y gracias al equipo médico estoy", le ha dicho el hijo de Raquel Bollo. "En este concurso, el estado de salud del concursante para nosotros es lo principal y bajo ningún concepto pondríamos en riesgo la integridad física de ninguno de los supervivientes, le ha explicado el presentador.

Tras esto, Ion Aramendi ha pasado a leer el comunicado del equipo médico y la decisión que han tomado: "Tras volver a analizarse las analíticas y las pruebas convenientes y viendo los resultados de estas y tu situación clínica, el equipo médico del programa ha decidido que tú estado físico no aconseja tu continuidad en el concurso y por ello debes abandonar la aventura".

La reconciliación más esperada de Adara y Asraf

La relación de Adara Molinero y Asraf Beno ha pasado por su peor momento desde el comienzo de 'Supervivientes', ambos han estado muy unidos desde el comienzo del programa, pero las discusiones no han cesado en los últimos días a raíz de las diferencias que han surgido entre ellos, pero ahora un acercamiento ha llevado la paz a 'playa Coco'.

Asraf le ha confesado tras esto que estaba sufriendo mucho: "No entendía cómo podíamos terminar nuestra relación de amistad por esa tontería". Él ha explicado que se vio sobrepasado como líder la semana pasada: "Sentía que tenía la responsabilidad de que salieran bien las pruebas, de que comiésemos toda la semana y a lo mejor no tenía que sentirlo". Y Adara le dice lo que piensa ante esta situación: "Pero yo que soy tu amiga, que te pongas a presionarme así...".

Adara prefiere dejar ese tema y cerrar aquí su enfado: "Quiero que lo que quede lo disfrutemos, he estado muy mal, muy jodida". "Me alegro de que haya llegado este momento porque no me lo imaginaba", le dice él y ella le explica que igual que se enfada mucho luego se le pasa. Tras esto, comparten un momento de lo más cariñoso y ambos aseguran que "se alegran" de que esto haya sucedido.

Baños desnudos

Después de 87 días conviviendo noche y día, los supervivientes ya no se esconden nada. Ni si quiera aquello que llevan ocultando durante meses. Y es que compartir absolutamente todo conlleva a que la vergüenza termine desapareciendo.

“¿Vamos? Nunca lo he hecho”, decía Adara impaciente. “¡Allá voy!”, gritaba y, sin pensárselo dos veces, se quitaba toda la ropa para adentrarse en el mar. Alma, Jonan y Artùr se unían a la superviviente.

Adara no paraba de bromear entre risas: “Busco mi Adán”. Artùr se acercaba y le hacía una aguadilla: “Estoy en pelotas, no te me arrimes, eh”, le advertía ella. “Cuando me baño en la playa desnudita es felicidad”, cantaba disfrutando el momento.

Y, tras ese primer acercamiento, Artùr y Adara volvían a protagonizar un nuevo tonteo. Él bromeaba con lo “blanquitas” que estaban las partes íntimas de ella, mientras ella salía del agua andando de lo más sexy. “Guau, guau, guau”, reaccionaba el ucraniano.

En un descuido de Adara, Artùr la elevaba cogiéndola por detrás y Jonan se sumaba a las bromas: “Controla los metros de distancia”. “Y más con eso al aire”, añadía ella