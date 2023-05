Susanna Griso ha sido una de las amigas de Paloma Cuevas que se ha pronunciado públicamente sobre la comentadísima visita de Enrique Ponce y Ana Soria a 'El Hormiguero'. Lejos de su discreción habitual, la presentadora de 'Espejo Público' reconocía en su programa que no entiende el por qué de esta entrevista y dejaba en el aire que la joven quiera saltar a la fama tres años después de comenzar (oficialmente) su relación con el torero.

"El único motivo que se me puede ocurrir es que quieran oficializar la relación. Que la presente como novia y futura esposa. Lo que no sé es si han medido las consecuencias" apuntaba, preguntándose si quizás Ana Soria "tal vez vaya a 'El Desafío', por ejemplo, y que se haga influencer".

Además, no dudaba en ironizar con la intención de la almeriense de ejercer como abogada cuando finalice la carrera de Derecho: "Ana Soria lleva 11 años intentando sacarse el título de abogada", comentaba con sorna. Unas palabras que se veía obligada a matizar poco después, puntualizando que "ya no puedo hablar porque ayer dije una cosa con toda la ironía del mundo y he sido titular en todas partes* Cuando dije eso de que tarda once años en sacarse el título de abogada, lo dije con ironía, porque hubiese tenido que empezar con trece".

Mientras se especula con que Paloma Cuevas está muy dolida con este paso al frente de Ponce con Ana Soria -aunque ni siquiera ha visto el programa ni piensa hablar con nadie sobre un debut televisivo que le ha hecho más daño del que le gustaría admitir- Susanna Griso ha vuelto a matizar ante los micrófonos de Europa Press sus declaraciones sobre el ex de su íntima amiga.

A su regreso del Rocío tras un fin de semana muy especial en la aldea almonteña, la presentadora ha dejado claro que con sus polémicas declaraciones hizo un alegato "en defensa de Paloma siempre, en contra de nadie", insistiendo en que en ningún momento quiso atacar ni al torero ni a su joven novia.

Además, Susanna ha asegurado que Paloma está "bien", manteniéndose así al margen de los rumores de que está sufriendo mucho tras el paso por 'El Hormiguero' de Enrique y Ana: "No quiero ser portavoz de Paloma, cada uno tiene lo suyo. Es una gran amiga, pero sobre todo por respeto a ella, prefiero no opinar".