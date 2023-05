La semana pasada Nacho Cano visitó a Bertín Osborne en su casa, habló con el presentador sobre su carrera profesional, su vida y también de algunas personas importantes que han pasado por su vida.

Ha sido aquí cuando le ha preguntado si es verdad que descubrió a Penélope Cruz, algo que él afirma y explica: “Quería hacer el vídeo de ‘La fuerza del destino’ y un amigo mío me dijo que me lo hacía. Él hizo un ‘casting’ de chicas jóvenes que empezaba y apareció Penélope”. Nacho Cano explica que se sentó enfrente de él y le dijo: “Tú vas a ser la actriz más importante del mundo”. Asegura que se pone a pensarlo y no entiende cómo le dijo esto a Penélope. Y terminó siendo ella la que hizo el videoclip de esta canción cuando todavía no era mayor de edad.

Además, cuenta que, durante aquella época en un programa de televisión de la lista de ventas, de los cinco números 1 se ponía el vídeo el sábado y afirma que Mecano en ese momento tiene un récord Guinness por álbum que más semanas estuvo de la historia: “Durante 7 u 8 meses la gente todos los sábados veía a Penélope en el vídeo de ‘La fuerza del destino’.

Crisis de audiencia

Sin embargo, parece que las entrevistas de Bertín Osborne no están convenciendo a la audiencia. El programa que tuvo como invitado a Jesulín fue el menos visto de los estrenos de 'Mi casa es la tuya'. Fue seguido tan solo por 1.364.000 telespectadores, es decir un 11,2% de cuota de pantalla. Un dato que bajó notablemente con Nacho Cano, marcando un discreto 8% (1-012.000 espectadores.)

Ya parece que la cosida no va a mejorar mucho para el presentador y cantante, según amenaza el público a través de las redes sociales. En el próximo programa Bertín Osborne entrevista a Ana Boyer y a Fernando Verdasco, con los que hablará de su vida personal, profesional y de la familia Presyler, en lo que no faltará la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva.

El tenista español hablará con Bertín sobre la familia Preysler, lo que significa para él y qué relación mantiene con ellos. "Isabel Preyler como suegra es increíble, siempre nos hemos llevado genial, lo que pasa también es que intimida mucho", dice Fernando Verdasco sobre su suegra. Además, Fernando Verdasco confiesa por primera vez cómo le pidió a Ana Boyer que se casase con él: "No lo sabe nadie, creo que no lo sabe ni Isabel". Ana Boyer hablará de algunas de las etapadas su relación con él: "Nos veíamos poquisimo, él estaba siempre viajando".

La pareja se pronuncia por fin sobre la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva. Y también habla sobre el tenis. Ana Boyer confiesa si le gusta ir a ver a su marido jugar un partido, mientras él cuenta cuál ha sido el partido más duro y bonito que ha tenido en su vida.

Puedes ver un avance de la esperada entrevista disfrutar completa en el próximo programa de 'Mi casa es la tuya' en Telecinco con Ana Boyer y Fernando Verdasco.